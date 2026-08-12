Kann Gold seinen Anstieg nach den heutigen Daten zur Inflation fortsetzen? Kurzfristig Vielleicht ja, vielleicht nein - aber wichtiger ist die langfristige Perspektive für Gold! Und hier fällt mit einem Blick auf die Anleihemärkte auf, dass das Thema Inflation gar nicht entscheidend ist - sondern vielmehr handelt es sich bei dem Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen (und wohl auch beim Anstieg von Gold) um eine Art Misstrauensvotum gegen das System Trump. Auffallend mit Blick auf den Ölpreis ist auch, dass Fake News in Sachen Iran (wie gestern von Pakistan) nicht mehr lange wirken - Öl nun sechs Tage in Folge gestiegen. Öl ist für die heutigen Zahlen zur Inflation ein entscheidender Faktor..

Börsenbrief: Wie Sie Ihr Vermögen mit physischem Gold und Silber dauerhaft schützen

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Das Vdeo "Gold, Inflation und das Misstrauen gegen das System Trump! " sehen sie hier..