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    Gold, Inflation und das Misstrauen gegen das System Trump!

    Es handelt sich bei dem Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen (und wohl auch beim Anstieg von Gold) um eine Art Misstrauensvotum gegen das System Trump

    Kann Gold seinen Anstieg nach den heutigen Daten zur Inflation fortsetzen? Kurzfristig Vielleicht ja, vielleicht nein - aber wichtiger ist die langfristige Perspektive für Gold! Und hier fällt mit einem Blick auf die Anleihemärkte auf, dass das Thema Inflation gar nicht entscheidend ist - sondern vielmehr handelt es sich bei dem Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen (und wohl auch beim Anstieg von Gold) um eine Art Misstrauensvotum gegen das System Trump. Auffallend mit Blick auf den Ölpreis ist auch, dass Fake News in Sachen Iran (wie gestern von Pakistan) nicht mehr lange wirken - Öl nun sechs Tage in Folge gestiegen. Öl ist für die heutigen Zahlen zur Inflation ein entscheidender Faktor..

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    Das Vdeo "Gold, Inflation und das Misstrauen gegen das System Trump! " sehen sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Gold, Inflation und das Misstrauen gegen das System Trump! Kann Gold seinen Anstieg nach den heutigen Daten zur Inflation fortsetzen? Kurzfristig Vielleicht ja, vielleicht nein - aber wichtiger ist die langfristige Perspektive für Gold!
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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