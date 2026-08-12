JEFFERIES stuft TUI auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und der Umsatz des Reisekonzerns lägen drei beziehungsweise sechs Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch in einer ersten Reaktion. An der breiten Ebit-Zielspanne für das laufende Geschäftsjahr halte Tui fest./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 7,33EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Wheatcroft
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Wheatcroft
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7
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