JEFFERIES stuft TUI auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und der Umsatz des Reisekonzerns lägen drei beziehungsweise sechs Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch in einer ersten Reaktion. An der breiten Ebit-Zielspanne für das laufende Geschäftsjahr halte Tui fest./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 7,33EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Wheatcroft

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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