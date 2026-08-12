DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er sei unverändert vorsichtig mit Blick auf die Aktie, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei schwierig einzuschätzen, ob der Hersteller von Medizintechnik letztlich das mittelfristige Margenziel erreichen könne. Denn auch im kommenden Jahr sei nicht mit einer stärkeren Ausweitung der Margen zu rechnen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 30,06EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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