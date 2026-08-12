JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Resultate seien stark und lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe vom Konflikt im Nahen Osten profitiert und höhere Verkaufspreise erzielen können./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 61,72EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
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