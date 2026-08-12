RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis nach einem Treffen mit dem Management von 7 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es könne noch einige Zeit dauern, bis der Autokonzern die Früchte des Sanierungsplans ernte, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Reaktion auf die Zahlen zum zweiten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 reduziert./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:43 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 4,724EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.





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