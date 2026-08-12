DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 280 auf 295 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal habe sich die Stimmung für die europäische Luxusbranche nur verhalten gebessert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jeweiligen Aktien entwickelten sich weiter auseinander, dieser Trend dürfte sich auch in Zukunft fortsetzen. Besser als andere Segmente dürfte sich das Juwelengeschäft entwickeln, angeführt von Richemont. Weitere Outperformer seien Brunello Cucinelli mit höherpreisiger Konfektionsware sowie Burberry mit einer Trendumkehr zum Besseren./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 275,3EUR auf Tradegate (12. August 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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