ASML Holding Aktie steigt auf 1.583,20€ - 12.08.2026

Die ASML Holding Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +1,57 % auf 1.583,20€ zulegen. Das sind +24,40 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ASML Holding Aktie. Nach einem Plus von +3,33 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.583,20€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ASML Holding über einen Zuwachs von +19,32 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ASML Holding +71,12 % gewonnen.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,29 % 1 Monat +2,01 % 3 Monate +19,32 % 1 Jahr +152,77 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 12.08.2026, 10:28 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 614,13 Mrd. € wert.

Etwas optimistischere Jahresziele von Jenoptik kommen am Mittwoch bei den Anlegern vorbörslich sehr gut an. Die Titel des Technologiekonzerns wurden auf der Handelsplattform Tradegate fast sechs Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag …

Etwas optimistischere Jahresziele von Jenoptik kommen am Mittwoch bei den Anlegern vorbörslich sehr gut an. Die Titel des Technologiekonzerns wurden auf der Handelsplattform Tradegate fast sechs Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, Canon und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,31 %. Canon notiert im Minus, mit -1,58 %. Tepco notiert im Plus, mit +0,26 %.

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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