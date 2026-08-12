SMA Solar Technology Aktie bestätigt den positiven Trend - 12.08.2026

Die SMA Solar Technology Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,50 % auf 57,65€ zulegen. Das sind +1,95 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +1,97 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 57,65€, mit einem Plus von +3,50 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SMA Solar Technology Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,38 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +4,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,24 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +63,25 %.

Während SMA Solar Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %. Damit gehört SMA Solar Technology heute zu den auffälligeren Werten.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,55 % 1 Monat +3,24 % 3 Monate -10,38 % 1 Jahr +167,02 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 12.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +1,06 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,29 %. SolarEdge legt um +0,52 % zu

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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