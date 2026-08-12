WARBURG RESEARCH stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe dank einer guten Kostendisziplin starke Ergebniszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt, schrieb Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung sei solide ausgefallen. Der um 18 Prozent gestiegene Auftragsbestand biete eine solide Basis für weiteres Wachstum./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 21,50EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Felix Ellmann

Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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