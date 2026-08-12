DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LVMH auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 600 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal habe sich die Stimmung für die europäische Luxusgüterbranche nur verhalten gebessert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jeweiligen Aktien entwickelten sich weiter auseinander. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Besser als andere Segmente sollte sich das Juwelengeschäft entwickeln, angeführt von Richemont. Weitere Outperformer seien Brunello Cucinelli und Burberry./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 469,7EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 590

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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