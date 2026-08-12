Howmet Aerospace: Aktie verfünffacht sich und bleibt nahe Drei-Jahres-Hoch

Der letzte verfügbare Schlusskurs vom 11. August 2026 liegt bei 243,80 US-Dollar. Damit notiert Howmet Aerospace nur rund 10 US-Dollar unter dem Drei-Jahres-Hoch und deutlich über dem Drei-Jahres-Tief bei 40,63 US-Dollar. In Relation zur gesamten Spanne von 213,87 US-Dollar bewegt sich der aktuelle Kurs damit im oberen Bereich von etwa 95 Prozent der Drei-Jahres-Bandbreite. Charttechnisch befindet sich die Aktie somit klar in einer Hochphase, in der Rücksetzer bislang eher als Zwischenkorrekturen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends zu werten sind.

Die Aktie von Howmet Aerospace hat in den vergangenen drei Jahren einen beeindruckenden Aufwärtstrend hingelegt. Ausgehend von Kursen knapp über 40 US-Dollar im Herbst 2023 etablierte sich zunächst ein stabiler Aufschwung, der ab Ende 2024 deutlich an Tempo gewann. Nach einer Phase beschleunigter Kursgewinne im Jahr 2025 setzte sich die Rallye 2026 fort und führte die Aktie bis auf ein neues Drei-Jahres-Hoch bei 254,50 US-Dollar am 24. Juli 2026. Das markante Drei-Jahres-Tief liegt bei 40,63 US-Dollar vom 30. Oktober 2023, womit sich die Notierung in diesem Zeitraum mehr als verfünffacht hat. Insgesamt zeigt der Chart ein klares Bild eines intakten, mittel- bis langfristigen Bullenmarktes mit nur temporären Konsolidierungen.

200-Tage-Linie bestätigt den langfristigen Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurshistorie deutlich unter dem aktuellen Niveau und lässt sich im Bereich von rund 210 bis 215 US-Dollar verorten. Damit handelt die Aktie von Howmet Aerospace etwa 15 Prozent oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts. Ein derart klarer Abstand zur 200-Tage-Linie signalisiert einen robusten, etablierten Aufwärtstrend. Solange der Kurs oberhalb dieser Marke bleibt und Rücksetzer im Bereich der gleitenden Durchschnittslinie aufgefangen werden, dominiert aus technischer Sicht das bullische Szenario.

Zentrale Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Kursbild

Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine erste wichtige Auffanglinie verläuft im Bereich von 220 bis 225 US-Dollar, wo die Aktie im Mai und Juni 2026 mehrfach nach unten drehende Bewegungen beendete. Darunter bildet die Zone um 200 bis 205 US-Dollar eine weitere tragende Unterstützung, die im März und April 2026 als Wendebereich fungierte. Historisch bedeutsam ist zudem der Bereich um 180 bis 190 US-Dollar, aus dem heraus die Aktie in die aktuelle Rallye überging. Auf der Oberseite stellt das Rekordhoch bei 254,50 US-Dollar den zentralen Widerstand dar. Kurzfristig fungiert zudem die Zone um 248 bis 250 US-Dollar als Hürde, an der der Kurs Anfang August 2026 mehrfach ins Stocken geriet. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde den Aufwärtstrend bestätigen, während Rücksetzer in Richtung der genannten Unterstützungen als technische Konsolidierung zu werten wären.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Howmet Aerospace Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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