Nach Shell-Deal: Vietnam legt bei LNG nach

Der staatliche Ölkonzern Petrovietnam Gas sondiert laut einem Reuters vorliegenden Dokument die Lage bei Lieferanten im Hinblick auf eine mögliche Ausschreibung zur Beschaffung von Flüssigerdgas im Rahmen eines Fünfjahresvertrags. Sollte eine Einigung erzielt werden, wäre dies Vietnams zweiter Vertrag nach einem Abkommen mit Shell Anfang dieses Jahres, da das südostasiatische Produktionszentrum eine LNG-Industrie von Grund auf aufbaut, um der wachsenden Energienachfrage gerecht zu werden.

Die im Juni im Rahmen einer Markterkundung an potenzielle Lieferanten versandte Anfrage betrifft die Lieferung von 250.000 bis 450.000 Tonnen für das Thi Vai Terminal. Die Lieferung soll laut Dokument im Januar 2027 oder später beginnen. Eine Ausschreibung wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Im Januar 2026 vergab PV GAS seinen ersten langfristigen Vertrag an Shell. Der britische Energieriese wird Vietnam von 2027 bis 2031 mit tiefgekühltem Brennstoff beliefern. Der Liefervertrag umfasst eine Laufzeit von fünf Jahren und sieht eine Menge von rund 400.000 Tonnen pro Jahr vor.

Der Vertrag mit Shell wurde abgeschlossen, während Vietnam mit den Vereinigten Staaten über Maßnahmen zur Reduzierung seines großen Handelsüberschusses mit Washington verhandelte, unter anderem durch den Kauf von LNG von US-Firmen. Bislang wurde kein Vertrag mit US-Unternehmen bekannt gegeben, da Hanoi und Washington weiterhin über ein Handelsabkommen verhandeln, während Vietnam mit höheren US-Zöllen konfrontiert ist als viele vergleichbare Länder.

Vietnam, das bestrebt ist, seine Abhängigkeit von Kohle zu verringern und seine Kohlenstoffemissionen zu senken, verfügt über zwei LNG-Terminals, die beide im Süden liegen und im Rahmen von Spotverträgen beliefert werden. Das von PV GAS betriebene Thi Vai Terminal kann jährlich 1 Million Tonnen Gas umschlagen und wird auf 3 Millionen Tonnen pro Jahr erweitert. Es versorgt zwei Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt. Das andere Terminal, das Cai Mep Terminal im Besitz von AG&P LNG, hat eine Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr.

Für Vietnam wäre ein weiterer langfristiger Liefervertrag ein wichtiger Schritt beim Aufbau eines eigenen LNG-Marktes. Das Land begann erst 2023 mit dem Import von Flüssigerdgas. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einfuhren auf lediglich rund 0,5 Millionen Tonnen. Der bereits vereinbarte Shell-Vertrag umfasst ab 2027 allein rund 400.000 Tonnen pro Jahr.

Der Bedarf könnte in den kommenden Jahren deutlich steigen. Vietnam will die Kapazität seiner LNG-Kraftwerke bis 2030 auf rund 22,5 Gigawatt ausbauen. Bislang sind allerdings lediglich zwei Anlagen mit zusammen rund 1,62 Gigawatt in Betrieb. Um Investitionen anzuschieben, hatte die Regierung Anfang des Jahres angekündigt, die garantierte Stromabnahme für neue LNG-Kraftwerke von mindestens 65 auf mindestens 75 Prozent anzuheben und die Garantiezeit von zehn auf 15 Jahre zu verlängern.

Auch PV GAS baut dafür seine Infrastruktur aus. Die Kapazität des Thi-Vai-Terminals soll von derzeit einer Million auf drei Millionen Tonnen LNG pro Jahr steigen. Für den an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt notierten Konzern könnte sich damit neben dem traditionellen Gasgeschäft ein wachsendes Import- und Handelsgeschäft entwickeln.

Allerdings bleibt der Ausbau mit Risiken verbunden. Hohe LNG-Preise und Sorgen um die Versorgungssicherheit haben Vietnams Pläne zuletzt gebremst. Im Juli erwog die Regierung deshalb sogar, wieder stärker auf Kohlekraft zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Land erst rund 7,3 Prozent seines für 2030 angestrebten LNG-Kraftwerksziels erreicht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 39,06EUR auf Tradegate (12. August 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.

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