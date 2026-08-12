DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EON AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Resultate deckten sich mit den Erwartungen und der Ausblick für 2030 stehe, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe in dem Quartalsbericht des Stromerzeugers und Netzbetreibers keine echte Überraschung. Das Unternehmen sei nach dem ersten Halbjahr auf gutem Weg zur Erreichung der Jahresziele./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 18,92EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20,50

Kursziel alt: 20,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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