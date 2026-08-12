JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromerzeugers und Netzbetreibers als auch für das um zeitliche Effekte bereinigte Nettoergebnis./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 18,92EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21,70

Kursziel alt: 21,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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