JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromerzeugers und Netzbetreibers als auch für das um zeitliche Effekte bereinigte Nettoergebnis./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 18,92EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,70
Kursziel alt: 21,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,70
Kursziel alt: 21,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte