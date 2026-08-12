DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsergebnisse der Immobiliengruppe besserten sich von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die steigende Profitabilität profitiere von früher getroffenen Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Steigerung der Effizienz./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 7,64EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11,00
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: positiv
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