DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsergebnisse der Immobiliengruppe besserten sich von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die steigende Profitabilität profitiere von früher getroffenen Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Steigerung der Effizienz./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 7,64EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,00

Kursziel alt: 10,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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