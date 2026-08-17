Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Wüstenrot & Württembergische sowie Konjunkturdaten aus Japan
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 7/26
04:00 Uhr, China: Industrieprodukten 7/26
06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 6/26
06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)
10:00 Uhr, Bulgarien: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Empire State Index 8/26
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 17.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Gross Domestic Product (QoQ) 01:50 JPN Gross Domestic Product Deflator (YoY) 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 11:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 14:30 CAN Consumer Price Index (YoY) 14:30 CAN BoC Consumer Price Index Core (MoM) 14:30 CAN BoC Consumer Price Index Core (YoY) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|19:00
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|WH SelfInvest: 2 erprobte Trading Strategien in 60 Minuten
|18.08. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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