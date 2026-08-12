Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 124,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,16 Prozent.

Es gab zunächst keine klaren Impulse. Die Kursausschläge am Rohölmarkt hielten sich in Grenzen. Eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump behauptete erneut, dass die USA die volle Kontrolle über die Straße von Hormus hätten und drohte dem Iran. Irgendwann würden die Iraner "vielleicht etwas unternehmen, und dann werden sie hinweggefegt".