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    Deutsche Anleihen

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    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen legen am Mittwoch leicht zu
    • Zehnjährige Bundesanleihe rentiert mit 3,16 Prozent
    • US-Inflation kann Fed-Zinserwartungen verändern
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 124,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,16 Prozent.

    Es gab zunächst keine klaren Impulse. Die Kursausschläge am Rohölmarkt hielten sich in Grenzen. Eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump behauptete erneut, dass die USA die volle Kontrolle über die Straße von Hormus hätten und drohte dem Iran. Irgendwann würden die Iraner "vielleicht etwas unternehmen, und dann werden sie hinweggefegt".

    Inflationsdaten aus Deutschland spielten am Markt keine Rolle. Kräftig steigende Energiepreise nach dem Auslaufen des Tankrabatts haben die Inflationsrate in Deutschland im Juli auf 2,8 Prozent getrieben. Es handelte sich jedoch nur um eine zweite Schätzung bei der die erste Schätzung bestätigt wurde.

    Die Finanzmärkte warten auf die Inflationszahlen aus den USA für den Monat Juli, die am Nachmittag anstehen. Nach den Arbeitsmarktzahlen der vergangenen Woche könnte eine weitere Abwärtsüberraschung zu einer Anpassung der Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank Fed führen, schreibt Commerzbank-Analyst Erik Liem. Derzeit würden die Finanzmärkte eine Zinserhöhung mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent einpreisen./jsl/jkr/stk





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