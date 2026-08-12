JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftturbinen habe sich zuletzt herausragend entwickelt, schrieb Akash Gupta in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten die Dänen um mehr als das Doppelte übertroffen. Erstmals seit zehn Jahren habe das Unternehmen zudem nach dem ersten Halbjahr die Jahresziele erhöht./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:16 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,03 % und einem Kurs von 28,02EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 251

Kursziel alt: 251

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

