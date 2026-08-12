JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftturbinen habe sich zuletzt herausragend entwickelt, schrieb Akash Gupta in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten die Dänen um mehr als das Doppelte übertroffen. Erstmals seit zehn Jahren habe das Unternehmen zudem nach dem ersten Halbjahr die Jahresziele erhöht./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:16 / BST
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Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,03 % und einem Kurs von 28,02EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 251
Kursziel alt: 251
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 251
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