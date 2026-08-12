JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Diese seien ordentlich ausgefallen, schrieb Karan Puri in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die für die Sommersaison gebuchten Umsätze hätten sich moderat verbessert. In den vergangenen vier Wochen hätten die Buchungen kräftiger zugelegt, viele Reisende buchten kurzfristiger vor der Abreise./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:52 / BST
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Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 7,328EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,50
Kursziel alt: 12,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
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Währung: EUR
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