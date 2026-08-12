Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.168,40€) - 12.08.2026

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.168,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +26,40 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.168,40€, mit einem Plus von +2,31 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,26 % nicht vollständig ausgleichen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -26,77 % erlebt.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,11 % 1 Monat +15,74 % 3 Monate -3,26 % 1 Jahr -23,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 10:49 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetalls Kursentwicklung und fundamentale Perspektiven. Eine RBC-Analyse mit „Outperform“-Einstufung wird positiv aufgenommen. Neue Projekte mit Boeing, der MQ-28, deutschen Sensoren und Software sowie der Lynx-XM30-Prototyp und Fregattenaufträge gelten als Belege für weiteres Auftrags- und Wachstumspotenzial. Zugleich werden die aktuellen Kurse teils auf Käufe US-amerikanischer Institutioneller zurückgeführt; konkrete technische Signale oder Bewertungskennzahlen werden kaum diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,32 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Thales notiert im Plus, mit +0,64 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,41 %. Lockheed Martin verliert -0,12 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,16 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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