🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stahlträger stürzt auf A81 - Brücke und Autobahn gesperrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Stahlträger stürzt bei Bauarbeiten auf A81
    • A81 bei Bad Dürrheim in beiden Richtungen voll gesperrt
    • Umleitung erfolgt über die Bundesstraße 27
    Stahlträger stürzt auf A81 - Brücke und Autobahn gesperrt
    Foto: Siarhei - 356130783

    BAD DÜRRHEIM (dpa-AFX) - Wegen eines herabgestürzten Stahlträgers einer Brücke ist die Autobahn 81 bei Bad Dürrheim im Süden von Baden-Württemberg in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers führt die Umleitung über die Bundesstraße 27.

    Demnach krachte der Stahlträger am frühen Morgen bei Bauarbeiten auf ein Gerüst und dann auf die Fahrbahn. Ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt. Laut dem Polizeisprecher war sein Fuß gebrochen. Er kam ins Krankenhaus.

    Ein Statiker soll die Brücke nun überprüfen. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst unklar, ob die weiteren Stahlträger ausreichend Halt bieten. Der aufgestaute Verkehr wurde zeitweise entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung abgeleitet. Die Polizei bat Reisende, sich auf Verkehrsbehinderungen einzustellen und den Bereich weiträumig zu umfahren./mrk/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Stahlträger stürzt auf A81 - Brücke und Autobahn gesperrt Wegen eines herabgestürzten Stahlträgers einer Brücke ist die Autobahn 81 bei Bad Dürrheim im Süden von Baden-Württemberg in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers führt die Umleitung über die Bundesstraße …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     