JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings seien die rückversicherten Großschäden deutlich höher als bei der Konkurrenz, was Fragen aufwerfe. Der Experte rechnet kurzfristig mit einer verhalten negativen Kursreaktion./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 251,2EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte