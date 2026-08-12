JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings seien die rückversicherten Großschäden deutlich höher als bei der Konkurrenz, was Fragen aufwerfe. Der Experte rechnet kurzfristig mit einer verhalten negativen Kursreaktion./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 251,2EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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