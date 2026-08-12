JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das auf dem deutschen Markt erzielte Umsatzwachstum reflektiere klar beschleunigte Investitionen in IT-Hardware und Dienstleistungen im Vergleich zum ersten Jahresviertel, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei bemerkenswert angesichts des Umsatzrückgangs beim Konkurrenten Cancom./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 35,62EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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