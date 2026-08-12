🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik

    ROUNDUP/Starkes Halbleitergeschäft

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jenoptik wird etwas optimistischer für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Boom stärkt Jenoptik, Prognose wird angehoben
    • Auftragseingang steigt auf 366,6 Millionen Euro
    • Halbleitergeschäft wächst, Autosektor bleibt schwach
    ROUNDUP/Starkes Halbleitergeschäft - Jenoptik wird etwas optimistischer für 2026
    Foto: Arne Dedert - DPA

    JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik profitiert weiterhin vom aktuellen KI-Boom und hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Das Management um den neuen Vorstandschef Dominic Dorfner ist für das Jahr nun etwas optimistischer. Grund sei die positive Entwicklung vor allem im Halbleiterbereich, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Jena mit. An der Börse erfreute das die Anleger, die zunächst starken Kursgewinne schmolzen aber schnell wieder ab. Jenoptiks Geschäft mit der Autoindustrie leidet weiter unter der aktuellen Schwäche der Branche.

    Die Aktie zog in der Frühe zunächst mit zeitweise fast sieben Prozent auf ein Hoch seit Mitte Juli, zuletzt betrug das Plus dann noch knapp drei Prozent. Damit setzt sich die jüngste Erholung fort, nachdem zuvor der Kurs von seinem im Juni erreichten Rekordhoch bei 48,42 Euro um fast ein Fünftel zurückgefallen war.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Long
    1.476,37€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 13,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.672,17€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    So hatten etwa zuletzt Befürchtungen von Investoren über zu hohe Brancheninvestitionen und Aktienbewertungen auf KI-Titeln weltweit gelastet - diesem Sog konnte sich auch Jenoptik an der Börse nicht entziehen. Dennoch kostet eine Aktie aktuell mehr als doppelt so viel wie zum Jahreswechsel. Damit bleibt das Papier als einer der wichtigsten deutschen KI-Profiteure.

    Jenoptik peilt nunmehr nach eigenen Angaben für das Gesamtjahr einen Umsatz und die operative Marge jeweils in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosepannen an. Bislang ist für 2026 ein Erlösplus im einstelligen Prozentbereich vorgesehen und eine Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von 19 bis 21 Prozent. Rückenwind rechnet sich der Konzern vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) aus. Wegen der angekündigten massiven Investitionen in Rechenzentren werde hier "eine deutlich positive Entwicklung erwartet", hieß es im Quartalsbericht.

    Analysten reagierten positiv auf die Zahlenvorlage. Jefferies-Experte Henrik Paganetty sprach von einem starken Bericht, zudem habe der Auftragseingang im zweiten Quartal um 15 Prozent über den durchschnittlichen Erwartungen von Experten gelegen. Auch Malte Schaumann vom Analysehaus Warburg Research hob den starken Auftragseingang hervor - die starke Buchungssituation habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt.

    Noch im vergangenen Jahr hatte der Konzern eine schwächere Nachfrage aus der Chip- sowie der Automobilindustrie zu spüren bekommen und einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht. Seit der zweiten Jahreshälfte 2025 stabilisiert sich aber bereits das Halbleitergeschäft, eine echte Trendwende mit stark steigenden Aufträgen ist seit Jahresbeginn zu beobachten.

    Im zweiten Quartal zog der Konzern, der unter anderem den weltgrößten Chipindustrieausrüster ASML beliefert, mit 366,6 Millionen Euro gut ein Drittel mehr Aufträge an Land als vor einem Jahr.

    Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juli im Vorjahresvergleich moderat um 3 Prozent auf 262 Millionen Euro. Zugleich erhöhte sich im zweiten Quartal das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 28 Prozent auf 54,5 Millionen Euro, und die entsprechende Marge stieg von zuvor 16,7 auf 20,8 Prozent. Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel. Nach Steuern wies der Konzern einen Gewinn von 23 Millionen Euro aus, das waren 43 Prozent mehr als vor einem Jahr.

    Jenoptik profitierte dabei im Tagesgeschäft neben den Kostensenkungsmaßnahmen des Vorjahres auch von einem besseren Produktmix. Hinzu kam die stärkere Auslastung im Halbleiterbereich. Das Segment verbuchte im ersten Halbjahr einen kräftigen Ergebnissprung, nachdem im Vorjahr noch Kosten für den Umzug an den neuen Standort in Dresden belastet hatten.

    Auch im Geschäft mit optischen und digitalen Systemen für die Verkehrsüberwachung und öffentliche Sicherheit zog der Betriebsgewinn deutlich an. Das Geschäftssegment "Metrology & Production Solutions" schrieb derweil im ersten Halbjahr rote Zahlen, Grund sei unter anderem die weiterhin schwierige Marktsituation in der Autoindustrie gewesen, hieß es.

    Jenoptik ist aus dem Carl-Zeiss-Konzern hervorgegangen und hat in den vergangenen Jahren seinen Umbau zur Photonik angestoßen. Der Konzern fokussiert sich auf bestimmte Wachstumsmärkte, zu denen er neben den Halbleitern und Elektronik auch Medizintechnik, Biowissenschaften und Smart Mobility zählt./tav/err/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 1.582 auf Tradegate (12. August 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +6,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 615,29 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.231,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +3,98 %/+57,55 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Starkes Halbleitergeschäft Jenoptik wird etwas optimistischer für 2026 Der Technologiekonzern Jenoptik profitiert weiterhin vom aktuellen KI-Boom und hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Das Management um den neuen Vorstandschef Dominic Dorfner ist für das Jahr nun etwas optimistischer. Grund sei die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     