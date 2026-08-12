Jefferies belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 215 Kronen

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,61 % und einem Kurs von 27,92 auf Tradegate (12. August 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +17,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 27,72 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,75DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 251,00DKK was eine Bandbreite von +616,59 %/+799,32 % bedeutet.