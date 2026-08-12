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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 215 Kronen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Vestas auf Buy mit Kursziel 215
    • Vestas übertrifft Erwartungen beim Ebit deutlich
    • Angehobenes Margenziel liegt über Konsensschätzung
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 215 Kronen
    Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die angehobene bereinigte Margenzielspanne für das Jahr sieht er nun über der Konsensschätzung./rob/gl/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,61 % und einem Kurs von 27,92 auf Tradegate (12. August 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +17,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 27,72 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,75DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 251,00DKK was eine Bandbreite von +616,59 %/+799,32 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 215 Euro



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