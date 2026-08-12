ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 215 Kronen
- Jefferies belässt Vestas auf Buy mit Kursziel 215
- Vestas übertrifft Erwartungen beim Ebit deutlich
- Angehobenes Margenziel liegt über Konsensschätzung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die angehobene bereinigte Margenzielspanne für das Jahr sieht er nun über der Konsensschätzung./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,61 % und einem Kurs von 27,92 auf Tradegate (12. August 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +17,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 27,72 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,75DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 251,00DKK was eine Bandbreite von +616,59 %/+799,32 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 215 Euro
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Allerdings ist etwas im Busch. Trump!!
Kurz vor Fertigstellung Trump-Regierung stoppt Bau von Offshore-Windpark
Och ne... jetzt treibt unser mimimi OWLer auch hier sein Unwesen... Nordex scheint nicht mehr zu reichen oder?
Balkonsolar und Blumen geht beides, kein Problem. Die genannten Beträge hochrechnen mal 30 für Monat und dann aufs Jahr und schon kommt da was zusammen und es sind keine Kleckerbeträge mehr.