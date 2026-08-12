ROUNDUP
Ukraine attackiert Schwarzmeerhafen Noworossijsk
- Noworossijsk von ukrainischen Drohnen angegriffen
- Angriffe fordern Tote und Verletzte an der Küste
- Russland meldet den Abschuss von 502 Drohnen
MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Die russische Schwarzmeerküste ist nach Behördenangaben in der Nacht massiv von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Hauptziel war dabei die Hafenstadt Noworossijsk, wie der Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, auf Telegram mitteilte.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte ukrainische Angriffe auf Noworossijsk mit Drohnen, Marschflugkörpern und Seedrohnen. "Bestätigt sind Einschläge in Stellungen der Flugabwehr, Anlegestellen und Infrastruktur des Seehafens", schrieb der Staatschef bei Telegram. Der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte sei dabei mehr als 300 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Berichten russischer wie ukrainischer Telegramkanäle zufolge wurden in der Stadt der Marinehafen, der Handelshafen und das Ölverladeterminal getroffen. An diesen Stellen zeigte auch das Brandmeldesystem Firms der US-Raumfahrtbehörde Nasa Feuer. Dem staatlichen Agrarexportunternehmen OZK zufolge wurde ein Getreideterminal beschädigt. Mitarbeiter seien nicht verletzt worden.
Schäden in mehreren Küstenorten
Kondratjew sprach von Schäden an 21 Wohnhäusern und in 4 Betrieben in Noworossijsk. Ein achtjähriges Kind sei getötet worden, es gebe außerdem acht Verletzte. Im Küstenort Temrjuk wurde demnach ein Mann getötet. Aus Anapa und Gelendschik wurden Schäden gemeldet. In Gelendschik wurde nach Angaben des Zivilschutzstabs zudem ein regionaler Notstand ausgerufen. Drei Menschen seien verletzt worden.
Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien über Nacht 502 ukrainische Kampfdrohnen abgefangen worden - eine im Vergleich hohe Zahl. Heftige Angriffe wurden auch aus der Hafenstadt Sewastopol auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim gemeldet.
Russische Luftangriffe trafen in der Nacht unter anderem die südukrainische Stadt Saporischschja. Dort brach nach Angaben der regionalen Behörden ein Großbrand in einem Baumarkt aus. Es kam zu Stromausfällen. Die Ukraine wehrt sich seit fast viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./fko/ast/ksr/DP/mis
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Trump spielt das jetzt als non-event runter (was es nicht ist), reagiert nicht;
Es wird da schnell kein Friedensabkommen geben, weil die Mullahs und die Revolutionsgarden, den einst so mächtigen Hegemon am Boden sehen wollen, schon rein aus Genugtuung für die erlittene Schmach und die Repressalien. Zusätzlich handelt es sich beim Gegner aus Sicht der Fundamentalisten um Ungläubige.
- Wenn die eingefrohrenen Vermögen freigegeben werden (zeitgleich)
- Der Iran die Strasse von Hormus kontrollieren und Wegezoll verlangen darf
- Langfristig eine Atombombe gebaut werden kann
- Israel sich aus dem Libanon zurückzieht und die Hamas in Ruhe lässt
- die Huthis in Ruhe gelassen werden (Saudiarabien)
- Sich die Amis weitestgehend aus dem persischen Golf einschliesslich Basen zurückziehen
Sieg auf der ganzen Linie für den Iran, die Megaloserkarte für die Amis und das kann selbst Donaldo mit noch so imposanten Fakenews schön reden.
Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Youtube-Quellen.