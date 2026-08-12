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    SISQUAL WFM liefert eine Workforce-Management-Lösung (WFM) an die norwegische Polizei. Gemeinsam mit dem lokalen Partner Devoteam hat SISQUAL WFM den Zuschlag für einen bedeutenden öffentlichen Auftrag zur Bereitstellung einer Workforce-Management-Lösung

    SISQUAL WFM liefert eine Workforce-Management-Lösung (WFM) an die norwegische Polizei. Gemeinsam mit dem lokalen Partner Devoteam hat SISQUAL WFM den Zuschlag für einen bedeutenden öffentlichen Auftrag zur Bereitstellung einer Workforce-Management-Lösung
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    PORTO, Portugal, 12. August 2026 /PRNewswire/ -- Die Lösung wird der norwegischen Polizei landesweit dabei helfen, eine effektive Schichtplanung und Kapazitätsplanung sicherzustellen, einen Überblick über die verfügbaren Kompetenzen zu verschaffen, das operative Management in Echtzeit zu unterstützen und datengestützte Einblicke in die Belegschaft zu ermöglichen.

    SISQUAL WFM will deliver Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police SISQUAL WFM, with Devoteam as a local partner, has been awarded a major public tender to deliver a Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police

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    „Wir freuen uns über das uns entgegengebrachte Vertrauen. Es war einer der gründlichsten Beschaffungsprozesse, die wir je erlebt haben, was sowohl die Komplexität der Herausforderung als auch die Exzellenz der dahinter stehenden Institution widerspiegelt", sagt Frederico Magalhães, Gründer und CEO von SISQUAL WFM. „Der Vertrag ist eine Bestätigung unserer Technologie und unserer Erfahrung darin, missionskritische Organisationen dabei zu unterstützen, zuverlässig und in hoher Qualität zu arbeiten. Wir sind sehr stolz darauf, die norwegische Polizei zu unterstützen", fährt er fort.

    Den Arbeitsalltag der Polizei erleichtern

    SISQUAL WFM verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung von Organisationen, die mit komplexen 24/7-Schichtmodellen, strengen Arbeitsgesetzen und hohen Sicherheitsanforderungen arbeiten. In Norwegen wird Devoteam mit Experten im Projektmanagement zur Seite stehen.

    „Devoteam ist stolz darauf, SISQUAL WFM dabei zu unterstützen, die Qualitätsanforderungen der Polizei zu erfüllen. Wir sehen dies als spannende Gelegenheit, unser Fachwissen einzubringen und eine effektive Zusammenarbeit zu schaffen, die sowohl beim Kunden als auch beim Technologieanbieter fest verankert ist. Unser Ziel ist es, Einführungsrisiken zu minimieren und eine reibungslose sowie effektive Implementierung sicherzustellen, die der Polizei hilft, ihre Ressourcen intelligenter zu verwalten", erklärt Jonas Höfde, CEO von Devoteam Norway.

    Der Vertrag wurde am Montag, dem 22. Juni, unterzeichnet. Die Umsetzung beginnt im Herbst dieses Jahres.

    Hochauflösende Bilder dürfen frei verwendet werden.

    Informationen zu SISQUAL WFM
    SISQUAL WFM ist ein 1992 gegründetes Technologieunternehmen im Bereich Workforce Management. Seine Plattform unterstützt mittlere und große Organisationen bei der Planung, Verwaltung und Optimierung ihres Personaleinsatzes und stellt sicher, dass die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. SISQUAL WFM ist auf internationalen Märkten präsent und unterstützt weltweit mehr als 1,5 Millionen Mitarbeiter sowie über 100.000 Teamleiter. Damit hilft das Unternehmen Organisationen dabei, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, gesetzliche Vorschriften einzuhalten, Personalkosten zu senken, die Produktivität zu erhöhen und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu verbessern.

    Weitere Informationen finden Sie unter: www.sisqualwfm.com

    Informationen zu Devoteam
    Devoteam ist eines der führenden norwegischen Beratungsunternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir begleiten unsere Kunden von den frühen Phasen der Konzeption und Strategie bis hin zum Management und zur Umsetzung digitaler Transformationen. Wir arbeiten mit den fünf führenden Anbietern von Cloud-Technologien zusammen: Microsoft, Google, AWS, Salesforce und ServiceNow. Als Teil der Devoteam-Gruppe mit Hauptsitz in Paris sind wir in über 20 Ländern mit mehr als 11.000 Beratern im gesamten EMEA-Raum vertreten.

    Weitere Informationen finden Sie unter: www.devoteam.com

    Für weitere Rückmeldungen wenden Sie sich bitte an:
    Frederico Magalhaes, CEO von SISQUAL WFM
    f.magalhaes@sisqual.com

    Jonas Höfde, CEO von Devoteam Norway
    jonas.hofde@devoteam.com

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/sisqual-wfm-liefert-eine-workforce-management-losung-wfm-an-die-norwegische-polizei-gemeinsam-mit-dem-lokalen-partner-devoteam-hat-sisqual-wfm-den-zuschlag-fur-einen-bedeutenden-offentlichen-auftrag-zur-bereitstellung-einer-w-302848267.html




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