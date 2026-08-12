ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Salzgitter auf 63 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank senkt Salzgitter-Kursziel auf 63 Euro
- Einstufung für Salzgitter wird auf Buy belassen
- Free Cashflow besser als erwartet entwickelt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 63 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die freien Barmittel (Free Cashflow) hätten sich besser entwickelt als erwartet, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management habe zudem Bedenken entschärft, dass die Beteiligung HKM Kapital benötigen könnte./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 51,00 auf Tradegate (12. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -8,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,09 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 66,00Euro was eine Bandbreite von +23,17 %/+29,03 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 63 Euro
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Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
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Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).
Was für ein gewaltiger Mühlstein am Hals der Salzgitter AG! Alle alten Hasen im Stahlgeschäft fragen sich wie das gut gehen soll.