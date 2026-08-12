Deutsche Bank senkt Ziel für Salzgitter auf 63 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 51,00 auf Tradegate (12. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -8,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,09 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 66,00Euro was eine Bandbreite von +23,17 %/+29,03 % bedeutet.