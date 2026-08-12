ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank startet Hochtief mit 'Hold' - Ziel 477 Euro
- Deutsche Bank stuft Hochtief mit Hold ein
- Kursziel von 477 Euro mit 45 Prozent Potenzial
- Hochtief stark in USA und Australien vertreten
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Hochtief mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 452,6 auf Tradegate (12. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 35,19 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 505,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 477,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von +5,11 %/+17,23 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 477 Euro
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naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Mein EK 51,77 € am 7.3.2022 🤑
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.