Deutsche Bank startet Hochtief mit 'Hold' - Ziel 477 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 452,6 auf Tradegate (12. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 35,19 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 505,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 477,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von +5,11 %/+17,23 % bedeutet.