ROUNDUP
Tui-Kunden buchen weiter Last Minute - Aktie verliert
- Tui verzeichnet mehr Last-Minute-Buchungen
- Sommerumsatz liegt sechs Prozent unter Vorjahr
- Gewinnziel bleibt bestehen, oberes Ende offen
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg und seine Folgen treiben die Kunden des Reisekonzerns Tui weiter zum Buchen auf den letzten Drücker. Seit Juli ziehe das Geschäft aber wieder an - trotz Hitzewelle und Waldbränden, erklärte Vorstandschef Sebastian Ebel am Mittwoch in Hannover. Dennoch liegt der gebuchte Umsatz für den Sommer noch sechs Prozent niedriger als vor einem Jahr. Der Trend zu Last Minute drückt auf Reisepreise und Gewinn. An seiner Gewinnprognose hält Ebel zwar fest, betont aber nicht mehr das obere Ende der Zielspanne.
An der Börse kamen die Neuigkeiten am Morgen schlecht an: Für die Tui-Aktie ging es zeitweise um fast vier Prozent abwärts. Zuletzt gehörte sie mit einem Abschlag von noch gut einem Prozent auf 7,274 Euro zu den schwächsten Titeln im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier inzwischen rund ein Fünftel eingebüßt.
"2026 ist kein normales Jahr", sagte Ebel bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Morgen in Hannover. Infolge des Iran-Kriegs brachen nicht nur die Buchungen für den Nahen Osten ein. Zwei Kreuzfahrtschiffe von Tui Cruises steckten wochenlang im Persischen Golf fest, was den Konzern im abgelaufenen Quartal 20 Millionen Euro kostete. Die allgemeine Verunsicherung hielt zudem viele Verbraucher davon ab, sich frühzeitig für einen Urlaub im Sommer zu entscheiden.
"Wir sehen nicht mehr Rabatte als im letzten Jahr, aber sehr viel mehr Last Minute und damit geringere Margen", sagte Ebel in einer Videokonferenz mit Journalisten. Angesichts der Krise habe Tui das Urlaubsangebot für den Sommer bereits zurückgefahren. Auch Rabattaktionen gab es. Inzwischen erlebe er allerdings "eine starke Normalisierung des Geschäfts" einschließlich höherer Preise, sagte Ebel: "So billig kriegen Sie es heute nicht mehr."
Die Vorsicht der Urlauber liegt aus Sicht des Managers vor allem an den Folgen des Iran-Kriegs. Die jüngsten Waldbrände in Südeuropa spielten für Tui "keine Rolle". So zählten die stark getroffenen Regionen bei Bordeaux und Madrid nicht zu den Reisezielen des Konzerns. Und in den wichtigen Ferienregionen wie dem spanischen Andalusien fielen die Waldbrände diesmal "deutlich geringer" aus als in den vergangenen Jahren.
Auch die Hitzewellen in Deutschland und am Mittelmeer schrecken die Tui-Kunden offenbar nicht vom Urlaub ab. Es gebe in diesem Geschäft seit fünf bis sechs Wochen eine Dynamik, "die gerade vor dem Hintergrund des Wetters nicht zu erwarten war", sagte Ebel.
Dennoch wagt der Manager weiterhin keine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September. Das ursprüngliche Ziel hatte er wegen des Iran-Kriegs im April gestrichen und sein Gewinnziel gesenkt.
Seither rechnet er mit einem bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro. Diesen Plan bekräftigte er auch am Mittwoch. Anders als im Mai betonte er aber nicht mehr die Ambition, das obere Ende der Spanne und damit annähernd das Ergebnis aus dem Vorjahr zu erreichen. Tui könne "positiv gespannt aufs Ende des Geschäftsjahrs schauen", sagte er nun.
Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni zählte der Reisekonzern in seinem Veranstaltergeschäft, seinen Hotels wie Riu und Tui Blue und bei den Kreuzfahrten von Tui Cruises, Marella und Hapag-Lloyd 9,9 Millionen Kunden und damit drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Der Umsatz sank um sechs Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, und der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn ging um 27 Prozent auf rund 234 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit knapp 83 Millionen Euro sogar weniger als halb so viel Gewinn wie ein Jahr zuvor.
Nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres steht bei Tui ein bereinigter operativer Gewinn von 118 Millionen Euro zu Buche. Den Löwenanteil ihrer Gewinne fahren sie im Sommer ein. Im vierten Geschäftsquartal von Juli bis September muss Tui im Tagesgeschäft folglich rund eine Milliarde Euro verdienen, um das Jahresziel zu erreichen./stw/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 267,4 auf Tradegate (12. August 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -9,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,07 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +36,57 %/+22,92 % bedeutet.
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Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
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Jahre mit Rückenwind werden als Normalität verkauft. Kaum dreht der Wind leicht ins Gesicht, wird das Umfeld als außergewöhnlich schwierig dargestellt.
Vom angeblich priorisierten Einsparprogramm fehlt weiterhin jede konkrete finanzielle Zielgröße. Statt messbarer Maßnahmen gibt es vor allem Ankündigungen.
Gleichzeitig setzt das Management seine komfortable Gangart fort, während die Kosten dafür letztlich von den Aktionären getragen werden.
TUI greift mit Sundeals im Billigsegment an
TUI startet in Großbritannien mit Sundeals eine eigenständige Budgetmarke für preisbewusste Urlauber. Die Plattform soll rund 20.000 Hotels in etwa 100 Zielen mit Flügen bündeln. Gepäck und Transfers kosten extra. Verkauft wird ausschließlich direkt, Reisebüros bleiben außen vor. Ob und wann ein Schritt nach Deutschland erfolgen könnte, ist unklar.
Mit Sundeals zielt TUI auf einen Markt, den der Konzern auf rund 13 Millionen Buchungen pro Jahr beziffert. Etwa ein Drittel aller europäischen Pauschalreisen koste weniger als rund 750 Euro pro Person und Woche. Dieses Segment wolle TUI indes nicht unter seiner Kernmarke bedienen.
Marktforschungen hätten gezeigt, dass sich die TUI-Marke nicht ohne Weiteres in den günstigeren Bereich ausdehnen lasse, sagt Ltur-Chefin Beate Einhäuser. Die Marke dient technisch und auch im Hinblick auf das Geschäftsmodell als Vorbild für Sundeals. Der Konzern sehe TUI weiterhin als Mittelklasse- und Premiummarke, sagt sie. Eine Ausweitung ins Value-Segment könnte das über Jahrzehnte aufgebaute Markenvertrauen gefährden und mehr kosten als sie einbringe.
Flug und Hotel bilden die Basis
Mit Sundeals lanciert TUI deshalb eine eigenständige digitale Marke. Im Grundpreis stecken Flug und Hotel. Gepäck und Transfers müssen separat hinzugebucht werden. Zum Start stehen rund 20.000 Hotels in 100 Destinationen zur Auswahl, darunter Ziele in Spanien, Griechenland und der Türkei. Die Hotelangebote stammen aus drei Quellen: direkt eingekauften Kapazitäten, dem TUI-eigenen Wholesale-Angebot sowie von Bettenbanken und Channel-Managern.
Bei den Flügen greift Sundeals auf TUI sowie Drittanbieter zurück. Genannt werden etwa Easyjet, Ryanair, Vueling, Corendon, KM Malta Airlines und Sun Express. Der Schwerpunkt liegt auf Direktflügen auf der Kurz- und Mittelstrecke.
Kein Verkauf über Reisebüros
Die neue Marke arbeitet in Großbritannien ausschließlich im Direktvertrieb und wird nicht über Reisebüros verkauft. Der Kundenservice ist ebenfalls digital ausgerichtet und wird unter anderem per Live-Chat angeboten.
Als Grundlage für das Modell dient unter anderem die hierzulande etablierte Last-Minute-Marke Ltur. Sie ist seit fast 40 Jahren im Last-Minute- und Niedrigpreissegment aktiv und arbeitet mit dynamisch zusammengestellten Reisen, eigenen Einkaufskapazitäten sowie TUI-Produkten. Technologien, Einkaufsmodell und Know-how von Ltur fließen laut Einhäuser in das Sundeals-Konzept ein.
Zunächst soll sich das Konzept in Großbritannien bewähren. Anschließend plant TUI die Einführung in weiteren europäischen Märkten. Welche Länder als Nächstes folgen, will der Konzern noch nicht sagen.
Nur ein mal Beispiel über Geduld statt Hektik: