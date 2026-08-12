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    Wende möglich?

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    Das müsste passieren, damit XRP wieder abhebt

    XRP kämpft um die 1-Dollar-Marke. Für eine nachhaltige Erholung müssen jetzt diese drei entscheidenden Bedingungen erfüllt werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Clarity Act schafft nötige regulatorische Sicherheit
    • XRP-ETFs müssen dauerhaft neue Mittel anziehen
    • RLUSD-Nutzung muss stärker die XRP-Nachfrage fördern
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Wende möglich? - Das müsste passieren, damit XRP wieder abhebt
    Foto: Dall-E

    XRP bleibt hinter dem Kryptomarkt zurück. Der Token notiert Mittwochmittag zwar 1,2 Prozent höher bei 1,01 US-Dollar, auf Wochensicht steht jedoch ein Minus von 4,49 Prozent. Seit Jahresbeginn summieren sich die Verluste auf 46,5 Prozent.

    Die Marke von 1 US-Dollar rückt damit zunehmend näher und wird zur entscheidenden Unterstützungszone. Für eine nachhaltige Trendwende dürften diese drei Faktoren entscheidend sein.

    Der Clarity Act muss den politischen Durchbruch schaffen

    Der wichtigste Katalysator liegt derzeit im Clarity Act. Nach dem Ende des jahrelangen Rechtsstreits zwischen Ripple und der SEC fehlt institutionellen Investoren weiterhin ein vollständig ausdefinierter gesetzlicher Rahmen für den Kryptomarkt.

    Nachdem die Entscheidung über den Clarity Act bereits auf die Zeit nach der Sommerpause verschoben wurde, soll nun am 15. September abgestimmt werden. Scheitert das Gesetz, könnte ein wesentlicher Kurstreiber für XRP in der zweiten Jahreshälfte wegfallen.

    Eine Alternative wären neue regulatorische Vorgaben durch die SEC. Berichten zufolge arbeitet die US-Börsenaufsicht bereits an eigenen Vorschlägen.

    Die XRP-ETFs müssen wieder Kapital anziehen

    Ein weiterer Faktor liegt bei institutionellen Anlegern. Die jüngste Entwicklung der ETF-Nachfrage zeigt, dass die Kapitalzuflüsse zuletzt massiv an Dynamik verloren haben.

    In der Woche bis zum 8. August flossen lediglich 1,01 Millionen US-Dollar in die XRP-Produkte. In der Vorwoche waren es noch 14,86 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Einbruch der Zuflüsse um rund 93 Prozent.

    Inzwischen werden sieben Spot-XRP-ETFs in den Vereinigten Staaten gehandelt. Zusammen verwalten sie rund eine Milliarde US-Dollar und halten 992,7 Millionen XRP.

    Für eine Erholung bei XRP müsste sich dieser Trend umkehren und die institutionelle Nachfrage einen dauerhaften Gegenpol zum Verkaufsdruck bilden.

    Der RLUSD-Erfolg muss bei XRP ankommen

    Der vielleicht unterschätzteste Faktor ist Ripples eigener Stablecoin RLUSD. Dessen Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei 1,6 Milliarden US-Dollar. Das Problem für XRP ist, dass der Erfolg des Stablecoins sich bislang nicht in einer steigenden Nachfrage nach XRP niederschlägt.

    Theoretisch könnte XRP über Transaktionsgebühren, Liquiditätspools und seine Funktion als Brückenwährung vom wachsenden RLUSD-Ökosystem profitieren. In der Praxis ist dieser Effekt bislang jedoch zu gering, um den Kurs zu stützen.

    Für XRP wäre es daher wichtig, dass Ripple einen Weg findet, die wachsende Nutzung von RLUSD stärker mit der XRP-Nachfrage zu verbinden. Andernfalls könnte Ripples Infrastrukturgeschäft weiter wachsen, ohne dass XRP davon profitiert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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