Novo Nordisk, LVMH, Schott Pharma und E.ON – Die Analystenstimmen des Tages

Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 325 auf 305 dänische Kronen gesenkt. Der "Kampf um die Pille" dürfte im zweiten Halbjahr an Schärfe zunehmen, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Öffnung des US-Gesundheitsprogramms Medicare für Abnehmpräparate dürfte zwar die Nachfrage ankurbeln. Allerdings werde wohl der US-Kontrahent Eli Lilly hier die Nase vorn haben, wie schon auf dem freien Markt für diese Mittel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für LVMH

-2,61 % -3,72 % -0,73 % +5,73 % +4,40 % -41,36 % -31,77 % +208,01 % +14.954,50 % ISIN:FR0000121014WKN:853292 Intraday

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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 600 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal habe sich die Stimmung für die europäische Luxusgüterbranche nur verhalten gebessert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jeweiligen Aktien entwickelten sich weiter auseinander. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Besser als andere Segmente sollte sich das Juwelengeschäft entwickeln, angeführt von Richemont. Weitere Outperformer seien Brunello Cucinelli und Burberry.

Jefferies stuft Schott Pharma auf "Hold"

-2,64 % -0,22 % +12,16 % +43,40 % -6,22 % -19,45 % ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5 Intraday

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Das Analysehaus Jefferies hat Schott Pharma nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Nachdem das Unternehmen schon im Juli Eckdaten vorgelegt und den Ausblick angehoben habe, sehe er eine starke Erholung sowohl bei Polymer-Spritzen außerhalb des mRNA-Impfstoffbereichs als auch bei Glasspritzen für GLP-1-Abnehmmittel, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch in einer ersten Reaktion.

JPMorgan stuft E.ON auf "Overweight"

-1,54 % -2,25 % +0,72 % +4,34 % +19,10 % +72,28 % +77,46 % +136,46 % +1.256,01 % ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99 Intraday

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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für E.ON nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromerzeugers und Netzbetreibers als auch für das um zeitliche Effekte bereinigte Nettoergebnis.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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