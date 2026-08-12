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    ROUNDUP

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    TKMS erhöht Prognose und erwartet deutlich stärkeres Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS erwartet zehn bis zwölf Prozent Umsatzplus
    • Umsatz steigt um 19 Prozent auf 1,9 Milliarden
    • Auftragsbestand beträgt rund 20 Milliarden Euro
    ROUNDUP - TKMS erhöht Prognose und erwartet deutlich stärkeres Wachstum
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KIEL (dpa-AFX) - Der Marineschiffbauer TKMS wird für das laufende Geschäftsjahr dank des anhaltenden Rüstungsbooms erneut optimistischer. Vor allem bei Atlas Electronics sowie bei Überwasserschiffen geht das Unternehmen von einem starken Wachstum aus, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am Mittwoch in Kiel mitteilte. Das U-Bootgeschäft dürfte hingegen moderat zulegen. In den ersten neun Monaten schnitt TKMS besser ab als erwartet. An den Mittelfristzielen halten die Kieler fest.

    Die Nachfrage sei sehr stark, sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard in einer Konferenz. Jetzt gehe es auch stark darum, die Aufträge abzuarbeiten. "Alle haben Geld, aber keine Zeit mehr. Früher hatten sie alle Zeit, aber kein Geld." Auffällig sei infolge des Iran-Kriegs eine neue Nachfrage aus Anrainerstaaten des Persischen Golfs etwa zum Thema Minenräumung.

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    2025/26 (per Ende September) soll der Umsatz nun um 10 bis 12 Prozent steigen. Bislang hatte TKMS 2 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Bereits nach dem ersten Quartal hatte TKMS seine Umsatzprognose erhöht. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bis zu 6,5 Prozent erreichen. Hier standen bislang über 6 Prozent auf dem Zettel. Analysten erwarteten dabei bereits eine Marge von 6,4 Prozent.

    Die im MDax gelistete Aktie sprang zuletzt um 14 Prozent auf 99,10 Euro nach oben. Kurzzeitig stieg sie auch schon über die Marke von 100 Euro. Die Aktie notiert damit an der MDax-Spitze. Seit Jahresbeginn hat sie knapp 50 Prozent an Wert zugelegt.

    Bernstein-Experte Adrien Rabier schrieb in einer ersten Einschätzung von "sehr starken Quartalszahlen". In Erwartung einer Beschleunigung im maritimen Elektroniksegment hält er es für möglich, dass der Marineschiffbauer im nächsten Quartal seine mittelfristigen Ziele aufstockt.

    In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 19 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebit legte von 98 Millionen auf 110 Millionen Euro zu. Unter anderem höhere Verwaltungskosten drückten die entsprechende Marge um 0,3 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Die Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.

    "Unsere operative Leistungsfähigkeit konnten wir noch einmal verbessern. Besonders im Segment Submarines, das den größten Anteil an unserem Orderbuch stellt, wurde das bereinigte Ebit um 300 Prozent gesteigert", erklärte Konzernchef Oliver Burkhardt.

    Der Auftragseingang ging hingegen deutlich zurück: von 8,6 auf 3,6 Milliarden Euro. Allerdings hatte TKMS im Vorjahr von zwei Großaufträgen profitiert. Der Auftragsbestand liegt bei rund 20 Milliarden Euro.

    Dabei dürfte TKMS in den kommenden Quartalen im Neugeschäft wieder deutlich zulegen. Nach Ende des Quartals wurde - wie bereits bekannt - der Vertrag über die Beschaffung von vier Fregatten mit Option auf vier weitere zur Stärkung der Deutschen Marine unterzeichnet. Dieser wird im vierten Quartal als Auftragseingang verbucht. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um den größten Überwasser-Auftrag in der Geschichte von TKMS.

    Des Weiteren ist TKMS der bevorzugte Bieter für bis zu zwölf U-Boote im Rahmen des kanadischen U-Boot-Programms, welches ein Volumen allein für die Boote von über 15 Milliarden Euro haben würde. Burkhardt hofft, dies bis zum Ende des Kalenderjahres in einen finalen Vertrag zu gießen. Zudem hat TKMS weitere große Aufträge in Aussicht, etwa aus Indien, Brasilien und Deutschland.

    Um die Nachfrage bedienen zu können arbeitet TKMS weiter am Hochlauf seiner Werft in Wismar. Allerdings habe der Konzern, die Profitabilität im Blick, sagte Burkhardt.

    So hatte der Konzern Ende Juli sein Angebot für die German Naval Yards Kiel zurückgezogen. Die Parameter hätten nicht mehr zusammengepasst, so Burkhardt. An der Werft ist auch Rheinmetall interessiert. Anstelle zu starke eigene Kapazitäten aufzubauen prüfe TKMS "gezielt internationale Kooperationsmöglichkeiten für zukünftige Projekte, etwa die mögliche Nutzung von Produktionskapazitäten der spanischen Werft Navantia".

    "Die planmäßige und konsequente Abarbeitung unseres Auftragsbestands hat für TKMS nach wie vor höchste Priorität", erklärte Finanzvorstand Paul Glaser. "Unsere mittelfristigen Ziele, inklusive der weiteren Margensteigerung auf über 7 Prozent, bestätigen wir vollumfänglich."/nas/err/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 1.165 auf Tradegate (12. August 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,40 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.718,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +9,98 %/+94,59 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neubewertung von Thyssenkrupp durch den Konzernumbau. Die geplante Verselbstständigung von tk accelis und mögliche Erlöse aus Beteiligungsverkäufen werden als Kurstreiber und Hinweis auf stille Reserven gesehen. Kritiker verweisen auf schwache langfristige Kursentwicklung, marode Stahlstrukturen, Niedrigwasser, hohe Logistikkosten und Margendruck. Charttechnisch gilt der Ausbruch als noch unbestätigt; 12,50–12,60 € ist ein wichtiger Widerstand, Kursziele reichen bis 15–17 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
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