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    Kabinettsbeschluss

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    Härtere Gangart gegen Finanzkriminalität

    Für Sie zusammengefasst
    • Zoll bekommt neue Befugnisse gegen Geldwäsche
    • Vermögen wird bei Verdacht vorläufig sichergestellt
    • Zoll nutzt künftig KI und Drohnen gegen Kriminelle
    Kabinettsbeschluss - Härtere Gangart gegen Finanzkriminalität
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will härter gegen Finanzkriminalität, Geldwäsche und internationalen Drogenhandel vorgehen. Dafür beschloss das Kabinett einen Gesetzentwurf mit neuen Befugnissen für den Zoll.

    Dazu gehört die Sicherstellung von Vermögensgegenständen, wenn der Verdacht besteht, dass diese nicht rechtmäßig gekauft wurden. "Wenn Verdächtige nicht nachweisen können, dass sie Vermögenswerte legal erworben haben, sind der Porsche oder die Rolex erstmal weg", erklärte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Bisher geht das oft erst nach langwierigen Gerichtsverfahren.

    Außerdem soll der Zoll künftig künstliche Intelligenz bei der Datenanalyse nutzen, Drohnen einsetzen und Kommunikation der Täter blockieren dürfen. "Der Zoll wird moderner, digitaler und schlagkräftiger. Damit senden wir ein klares Signal an Kriminelle: Wir verschärfen die Gangart!", sagte Klingbeil./tam/DP/jha






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