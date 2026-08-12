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    Gaming-Boom, Gewinn-Dämpfer

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    Tencent liefert Umsatz-Hammer – doch Ausgabenexplosion schockt Anleger!

    Tencent wächst dank Games und KI-Werbung stärker als erwartet. Beim Gewinn verfehlte der chinesische Tech-Riese jedoch die Prognose. Eine Ausgabenexplosion sorgt zudem für neue Unruhe.

    Gaming-Boom, Gewinn-Dämpfer - Tencent liefert Umsatz-Hammer – doch Ausgabenexplosion schockt Anleger!
    Foto: Ying Tang - NurPhoto

    Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 204,78 Milliarden Yuan (rund 26,3 Milliarden Euro). Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 202,17 Milliarden Yuan gerechnet.

    Beim Gewinn verfehlte das chinesische Technologieunternehmen jedoch die Erwartungen: Mit 56 Milliarden Yuan wurde die Prognose von 61,82 Milliarden Yuan deutlich verfehlt. Gegenüber dem Vorjahr legte der Gewinn lediglich um knapp ein Prozent zu. Bereinigt um Einmaleffekte und bestimmte nicht zahlungswirksame Posten stieg er hingegen um neun Prozent auf 68,4 Milliarden Yuan.

    Für Rückenwind sorgte vor allem das Gaming-Geschäft in China. Der Umsatz sprang um 17 Prozent auf 47,3 Milliarden Yuan. Im ersten Quartal hatte das Wachstum lediglich sechs Prozent betragen. Titel wie "Delta Force" und "Valorant" erwiesen sich dabei als Zugpferde. International gingen die Gaming-Erlöse wegen Währungseffekten um 0,8 Prozent zurück. Zu konstanten Wechselkursen wären sie hingegen um vier Prozent gestiegen.

    Auch bei der Werbung zahlt sich künstliche Intelligenz aus. So kletterte der Umsatz mit Marketing-Dienstleistungen um 22 Prozent auf 43,6 Milliarden Yuan. Verbesserte KI-Modelle entscheiden darüber, welche Anzeigen den mehr als 1,4 Milliarden Nutzern von Weixin und WeChat angezeigt werden.

    Doch dieser KI-Vorstoß hat einen hohen Preis: Die Investitionen explodierten im Vergleich zum Vorquartal um 65 Prozent auf 52,8 Milliarden Yuan. Tencent kauft massiv Rechenleistung und baut seine Infrastruktur aus, um Anwendungen und KI-Modelle künftig zu Geld zu machen.

    Ob diese Milliarden-Wette schnell genug aufgeht, bleibt die entscheidende Frage. Die Tencent-Aktie hat seit 2026 bereits 26 Prozent verloren und gab am Mittwoch in Hongkong um weitere 1,95 Prozent nach.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tencent Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 51,25EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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