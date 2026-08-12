🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    ROUNDUP

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Höhere Nachfrage treibt Schott Pharma an - Quartal besser als gedacht

    Für Sie zusammengefasst
    • Schott Pharma steigert Umsatz im dritten Quartal
    • Nachfrage wächst, doch das Ebitda sinkt um neun Prozent
    • Konzernüberschuss fällt auf 39 Millionen Euro zurück
    ROUNDUP - Höhere Nachfrage treibt Schott Pharma an - Quartal besser als gedacht
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    MAINZ (dpa-AFX) - Bei Schott Pharma haben die Geschäfte zuletzt Fahrt aufgenommen. In den drei Monaten bis Ende Juni verzeichnete der Pharmazulieferer über das gesamte Portfolio hinweg eine höhere Nachfrage und damit ein unerwartet starkes drittes Geschäftsquartal. Konzernchef Christian Mias bestätigte daher zur Vorlage endgültiger Zahlen am Mittwoch die bereits im Juli angehobenen Jahresziele. An der Börse ging es am Mittwoch aber abwärts. Nach dem starken Lauf der Aktie nahmen Anleger Gewinne mit.

    RBC-Experte Charles Weston hatte generell nicht mit einer starken Kursreaktion gerechnet, denn die finalen Kennziffern hätten die starken Eckdaten bestätigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SCHOTT Pharma AG!
    Short
    23,17€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21,15€
    Basispreis
    0,12
    Ask
    × 11,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 281,8 Millionen Euro. Währungsbereinigt legte er um 8,3 Prozent zu, damit lag das Wachstum deutlich höher als im ersten Halbjahr.

    Allerdings sank das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Quartal um knapp 9 Prozent auf 75,5 Millionen Euro. Grund war die geringere Auslastung bei Polymerspritzen wegen der gesunkenen Nachfrage nach mRNA-Impfstoffen. Zudem waren in dem Geschäftsbereich zuletzt Mehrkosten im Zusammenhang mit Infrastruktur- und Prozessoptimierungen in der Produktion angefallen. Unter dem Strich ging der Überschuss von 45,6 auf 39 Millionen Euro zurück. Analysten hatten aber mit noch stärkeren Einbußen gerechnet.

    James Vane-Tempest vom Analysehaus Jefferies wies zudem auf eine starke Erholung bei Polymerspritzen außerhalb des mRNA-Impfstoffbereichs sowie bei Glasspritzen für GLP-1-Abnehmmittel hin.

    Das im SDax notierte Papier verlor zuletzt gut ein Prozent auf 22,15 Euro. Seit dem Jahrestief Mitte März bei 12,62 Euro hat der Kurs aber noch fast vier Fünftel an Wert gewonnen. Knapp 50 Prozent beträgt auch der Zuwachs seit dem Jahreswechsel. Auftrieb erhielt das Papier insbesondere nach der Prognoseerhöhung im Juli.

    Auf Sicht von zwölf Monaten steht die Aktie aber noch rund sieben Prozent im Minus. Noch im Dezember hatte das Unternehmen wegen träger Nachfrage bei Glasspritzen seine Mittelfristziele gekürzt und eine verhaltene Entwicklung für 2026 vorausgesagt. Die Aktie war in der Folge auf ein Rekordtief gefallen.

    Inzwischen haben sich die Aussichten wegen der guten Geschäftsentwicklung wieder aufgehellt. Zudem haben die Mainzer die Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen gelöst, die Ursache der Gewinnwarnung im Dezember waren. So wurden etwa bestimmte Ausgleichskomponenten vereinbart.

    Der seit Anfang Mai amtierende Konzernchef Mias erwartet deshalb neuerdings ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr. Die Ebitda-Marge werde statt rund 27 Prozent bei 27 bis 28 Prozent erwartet. Im dritten Quartal hatte die Profitabilität bei 26,8 Prozent gelegen - nach 32,3 Prozent ein Jahr zuvor./tav/err/jha/

    SCHOTT Pharma

    -7,03 %
    -9,49 %
    +12,16 %
    +43,40 %
    -6,22 %
    -23,09 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
    SCHOTT Pharma direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 18.591 auf Ariva Indikation (12. August 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -9,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,19 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -19,62 %/+22,93 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SCHOTT Pharma - A3ENQ5 - DE000A3ENQ51

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SCHOTT Pharma. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Höhere Nachfrage treibt Schott Pharma an - Quartal besser als gedacht Bei Schott Pharma haben die Geschäfte zuletzt Fahrt aufgenommen. In den drei Monaten bis Ende Juni verzeichnete der Pharmazulieferer über das gesamte Portfolio hinweg eine höhere Nachfrage und damit ein unerwartet starkes drittes Geschäftsquartal. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     