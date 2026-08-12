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    Kabinett bringt Bafög-Erhöhung auf den Weg

    Für Sie zusammengefasst
    • Bafög-Empfänger erhalten ab 2027 mehr Geld
    • Wohnkostenpauschale steigt 2027 auf 440 Euro
    • Der Grundbedarf steigt bis 2029 auf 563 Euro
    Kabinett bringt Bafög-Erhöhung auf den Weg
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bafög-Empfänger sollen im nächsten Jahr mehr Geld bekommen. Das Bundeskabinett in Berlin hat eine entsprechende Reform der Ausbildungsfinanzierung auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf soll im Herbst in Bundestag und Bundesrat beraten und verabschiedet werden.

    Die im Bafög enthaltene Wohnkostenpauschale für diejenigen, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll demnach zum Sommersemester 2027 von jetzt 380 auf 440 Euro im Monat steigen. Der sogenannte Bafög-Grundbedarf für Studierende, der aktuell bei 475 Euro liegt, wird danach in zwei Schritten auf das aktuelle Niveau der Grundsicherung angehoben: zum Wintersemester 2027/28 auf 503 und zum Sommersemester 2029 auf 563 Euro. Auch das Schüler-Bafög steigt.

    Bär sieht Aufstiegsversprechen durch Bafög gewährleistet

    Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) sagte: "Mit dem Kabinettbeschluss sind wir einen entscheidenden Schritt gegangen, damit das Bafög sein Aufstiegsversprechen erfüllen kann." Das Bafög sei und bleibe die zentrale gesetzliche Leistung zur Finanzierung von akademischen und schulischen Ausbildungen.

    Höhere Wohnkostenpauschale sollte früher kommen

    Die Erhöhung der Wohnkostenpauschale war ursprünglich schon für das bevorstehende Wintersemester geplant gewesen. Die Koalition hatte sich aber lange nicht auf die Finanzierung der Reform verständigen können, was zu Verzögerungen führte. Studierendenvertreter hatten lange auf eine Bafög-Anhebung gedrängt. Sie verwiesen auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten, besonders die Wohnkosten./jr/DP/jha







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