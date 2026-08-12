Apex bohrt 4,48 % REO auf 8,0 m und 5,27 % REO auf 10,2 m innerhalb mehrerer ca. 150 m breiter Intervalle mit > 2,00 % REO auf Seltenerdmetallprojekt Rift im Südosten von Nebraska

RIFT26-012 erweitert die Mineralisierung der Zone Trinity um 100 m in Richtung Westen (ausgehend vom zuvor gemeldeten Bohrloch RIFT26-002) mit 2,42 % REO (1) auf 151,4 m, einschließlich: 4,48 % REO auf 8,0 m oder 3,40 % REO auf 26,0 m oder 3,03 % REO auf 61,4 m RIFT26-012 stellt den stärksten Abschnitt nach Mächtigkeit x Gehalt südlich des Entdeckungsgebiets dar .

RIFT26-014 bestätigt die weitere Kontinuität der Zone Trinity in Richtung Süden über 185 m der westlichen Projektion in Einfallsrichtung von 148,5 m mit 2,09 % REO, einschließlich 10,2 m mit 5,27 % REO oder 21,7 m mit 4,00 % REO (siehe Abbildung 3 ). RIFT26-014 befindet sich zwischen und entlang desselben Bohrzauns wie die zuvor gemeldeten Bohrlöcher RIFT26-003 (80,0 m mit 2,29 % REO) und RIFT26-005A (137,2 m mit 2,01 % REO (siehe Pressemitteilungen vom 28. April 2026 bzw. 15. Mai 2026 )) und bestätigt die Kontinuität des oberen hochgradigen REO-Horizonts („ Zone Trinity “).

Westliche Erweiterungsbohrlöcher durchschneiden weiterhin Hämatitalterationen und Gesteinseigenschaften, die den bis dato gemeldeten mineralisierten Bohrlöchern ähnlich sind. Bislang wurden insgesamt 32 Bohrlöcher abgeschlossen, wobei für 18 abgeschlossene Bohrlöcher die Analyseergebnisse noch ausstehend sind .

Die Zone Trinity ist nun über eine Streichenlänge von ungefähr 400 m in Nord-Süd-Richtung und 200 m neigungsabwärts definiert, mit stark mineralisierten Intervallen zwischen 80 und 150 m , die weiterhin eine starke Kontinuität der hochgradigen REO-Mineralisierung verdeutlichen. Die Zone Trinity ist weiterhin in alle Richtungen offen .



Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, sagte: „Die Ergebnisse dieser Erweiterungsbohrlöcher, einschließlich unserer besten Ergebnisse in puncto Gehalt x Mächtigkeit südlich des Entdeckungsgebiets, verdeutlichen erneut das Potenzial für eine Ausdehnung und Erweiterung des oberen hochgradigen Seltenerdoxidhorizonts (Zone Trinity). Die zunehmende räumliche Ausdehnung der Mineralisierung und die anhand der bisherigen Analyseergebnisse beobachtete Beständigkeit erhöhen das Vertrauen in die flach nach Westen einfallende Zone Trinity sowie die Fähigkeit, im ersten Quartal 2027 eine starke erste Mineralressourcenschätzung vorzulegen. Da eine erhebliche Anzahl von Analyseergebnissen nach wie vor ausstehend ist und die Bohrungen noch im Gange sind, befindet sich das Unternehmen in einer günstigen Position, um auf den ersten Erfolgen unseres Bohrprogramms 2026 aufzubauen.“

Vancouver, British Columbia / 12. August 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. („Apex“ oder das „Unternehmen“) (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9 | Euronext Access Paris: MLAPX), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift im Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich, die Analyseergebnisse der Bohrlöcher RIFT26-011, RIFT26-012, RIFT26-013 und RIFT26-014 bekannt zu geben.

Bedeutsame Beobachtungen und Erkenntnisse

Die aktuellen Analyseergebnisse von RIFT26-012 und RIFT26-014 verdeutlichen die Kontinuität und Erweiterung der Zone Trinity, wodurch die hochgradige Mineralisierung von > 2,00 % REO neigungsabwärts bzw. westlich der zuvor gemeldeten Bohrlöcher RIFT26-002 sowie RIFT26-003 und RIFT26-005A erweitert wird (siehe Pressemitteilungen vom 7. April 2026, 28. April 2026 und 15. Mai 2026). Hämatitalterierter Karbonatit ist in jedem der aktuellen Bohrlöcher vorhanden und verdeutlicht zudem eine Korrelation mit starken REO-Werten. Ähnliche Gesteinseigenschaften werden entlang westlicher Erweiterungsbohrlöcher beobachtet, was positive Indikatoren und Erweiterungspotenzial für die Zone Trinity bietet (siehe Abbildungen 1 bis 3).

Abbildung 1: Phase-II-Bohrungen 2026 auf dem Projekt Rift mit dem Standort und den Analyseergebnissen der Bohrlöcher RIFT26-011, RIFT26-012, RIFT26-013 und RIFT26-014 (hierin gemeldet), zusammen mit laufenden und abgeschlossenen Bohrlöchern, ausgewählten geplanten Bohrlöchern und historischen Bohrlochstandorten

RIFT26-012 wurde 100 m westlich von RIFT26-002 gebohrt und peilte die theoretisierte westliche Neigung der Zone Trinity an, die in RIFT26-002 81,6 m mit 2,02 % REO durchschnitten hatte (siehe Pressemitteilung vom 7. April 2026). Bohrergebnisse von RIFT26-012 bestätigen und erweitern den Abschnitt der Zone Trinity von 8,04 m mit 4,48 % REO und 61,4 m mit 3,03 % REO innerhalb eines erweiterten Intervalls von 151,4 m mit 2,42 % REO, was den bis dato stärksten Abschnitt in puncto Gehalt x Mächtigkeit südlich des Entdeckungsgebiets darstellt.

Abbildung 2: Analyseergebnisse von RIFT26-012 beim Projekt Rift, die die Zone Trinity hervorheben, und weitere abgeschlossene Bohrlöcher (Analyseergebnisse noch ausstehend) mit günstigen Zonen mit alteriertem Hämatit (rot), dargestellt auf den Bohrlochverläufen

Wie oben in Abbildung 2 dargestellt, wurden vier zusätzliche westliche Erweiterungsbohrlöcher entlang desselben Bohrzauns abgeschlossen, deren Analyseergebnisse noch ausstehend sind. Erste visuelle Ergebnisse zeigen breite Intervalle mit einer Hämatitalteration, die mit der Mineralisierung der gemeldeten Ergebnisse übereinstimmen, was auf eine potenzielle Erweiterung der Zone Trinity in Einfallsrichtung hinweist.

RIFT26-014 peilte den Bereich zwischen RIFT26-003 und RIFT26-005A an, die etwa 200 m voneinander entfernt waren. Ergebnisse von RIFT26-014 verdeutlichen die Kontinuität der 80,0 m mit 2,29 % REO, einschließlich 2,40 % REO über 50,9 m in RIFT26-003 (siehe Pressemitteilung vom 28. April 2026) und der 137,2 m mit 2,01 % REO, einschließlich 4,02 % REO über 23,7 m in RIFT26-005A (siehe Pressemitteilung vom 15. Mai 2026). Die Mineralisierung der Zone Trinity ist angrenzend an die Diskordanz bei 178,6 m am höchsten und erstreckt sich bis in eine Tiefe von 327,1 m, wobei das neu gemeldete Bohrloch RIFT26-014 2,09 % REO auf 148,5 m enthält, einschließlich 10,2 m mit 5,27 % REO, 21,7 m mit 4,00 % REO und 36,9 m mit 3,11 % REO innerhalb des breiteren Intervalls.

Abbildung 3: Analyseergebnisse von RIFT26-014 beim Projekt Rift, die die Zone Trinity hervorheben, sowie abgeschlossene Bohrlöcher mit ausstehenden Analyseergebnissen

RIFT26-011 und RIFT26-013 peilten die nördlichen und westlichen Erweiterungen der in der Pressemitteilung vom 22. Juni 2026 hervorgehobenen Zone an. RIFT26-013 ergab zwei eigenständige Zonen: eine obere von 22,8 m mit 1,11 % REO und eine untere Zone von 24,5 m mit 1,93 % REO. Der Karbonatit weist jedoch durchgehend erhöhte REO-Werte (> 0,5 %) bis in eine Tiefe von 370 m auf. RIFT26-011 enthält keine nennenswerten mineralisierten Intervalle von > 1,0 % REO und unterstützt die laufenden Arbeiten, wonach die Zone Trinity in Nordost-Südwest- oder Ostnordost-Westsüdwest-Richtung verläuft.

Bis dato wurden nur für 14 der 32 abgeschlossenen Bohrlöcher Analyseergebnisse veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Ergebnisse heben weiterhin bedeutsame Intervalle von > 4,00 % REO innerhalb einer erweiterten mineralisierten Hülle von > 2,00 % REO hervor, was zusammen mit den im Westen beobachteten positiven Gesteinseigenschaften beträchtliches Potenzial für eine Erweiterung der Zone Trinity verdeutlicht (siehe Abbildungen 1 bis 3 oben). Abschnitte der Zone Trinity behalten ihren Gehalt und ihre Kontinuität über eine Streichenlänge von etwa 400 m bei und wurden über 185 m neigungsabwärts innerhalb des größeren 700 m langen Zielkorridors nachgewiesen. Diese Ergebnisse bekräftigen die hochgradige Mineralisierung innerhalb der Zone Trinity und die bis dato abgeschlossenen Bohrlöcher verdeutlichen beträchtliches Erweiterungspotenzial in Richtung Westen beim Projekt Rift.

Tabelle 1: Standorte und Attribute der Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. Tiefe (m) Azimut(b) (°) Neigung(b) (°) Easting (a) Northing (a) Höhenlage RIFT26-011 560,41 80 -60 741944 4460983 332,76 RIFT26-012 685,93 80 -65 741935 4460683 331,9 RIFT26-013 624,84 80 -60 741879 4460861 332,95 RIFT26-014 829,32 80 -60 741980 4460575 332,63 (a) Die Koordinaten sind in NAD83 UTMZ14 angegeben (b) Azimut und Neigung sind geplant und können entlang des Bohrlochs variieren

Tabelle 2: Highlights der Analyseergebnisse von RIFT26-012, RIFT26-013 und RIFT26-014

Alle gemeldeten Abschnitte sind Bohrkernlängen und stellen keine wahren Mächtigkeiten dar, die erst nach dem Erhalt und der Interpretation weiterer bestätigender Analyseergebnisse bekannt sein werden. Die NdPr (2) -Anteile für die Mineralisierung in der Zone Trinity liegen weiterhin innerhalb der für Karbonatite weltweit typischen Bereiche von 10–20 %. Ausführlichere Informationen zu den Bohrergebnissen, einschließlich REO-Berechnungen und Umrechnungen, finden Sie unter https://apexcriticalmetals.com/projects/rift-rare-earth-project/#reo_d ...

Bild 1. Abschnitt von 2,75 m von 181,57 m bis 184,32 m aus RIFT26-014 (innerhalb des roten Rahmens) mit einem Durchschnittsgehalt von 4,66 % REO, einschließlich der Proben RIFT014-007 (2,24 % REO auf 1,13 m), RIFT014-009 (3,83 % REO auf 0,97 m) und RIFT014-010 (10,10 % REO auf 0,65 m).

Stand des Programms und nächste Schritte

Das Unternehmen hat weitere Bohrungen fertiggestellt, die konzipiert wurden, um die Ausdehnung der Mineralisierung im Streichen und in der Tiefe weiter zu untersuchen; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die fortlaufende Verfeinerung des geologischen 3D-Modells, einschließlich der Einbeziehung der eingegangenen Analyseergebnisse, trägt weiterhin dazu bei, ein besseres Verständnis des mineralisierten Systems zu erlangen und die Priorisierung künftiger Bohrziele zu unterstützen. Das Bohrprogramm 2026 ist weiterhin im Gange, wobei bis dato insgesamt zweiunddreißig (32) Bohrlöcher auf insgesamt etwa 21.000 m abgeschlossen wurden. Die Analyseergebnisse von achtzehn (18) Bohrlöchern sind zurzeit noch ausstehend. Die Bohrarbeiten werden voraussichtlich im August und September mit einer einzigen Bohranlage fortgesetzt.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit einem Lkw-gestützten und einem auf Raupenfahrwerk montierten Diamantbohrgerät der Größe HQ durchgeführt, und alle Bohrkernproben wurden oder werden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur Standardprobenvorbereitung (Code RX1) versandt, die das Trocknen, Zerkleinern (< 7 kg) bis zu 80 % mit einer Korngröße von unter 2 mm, die Riffelteilung (250 g) und das Pulverisieren (Weichstahl) bis zu 95 % mit einer Korngröße von unter 105 µm umfasst. Die Proben wurden anschließend mit Code 8 mittels XRF auf Nb2O5, ZrO2 und Ta2O5 (0,003 %), Code 8-REE-Untersuchung (Lithiummetaborat/Tetraborat-Fusion mit anschließender Analyse mittels ICP und ICP/MS) analysiert. Der Bohrkern wurde anschließend zersägt, wobei die eine Hälfte zur geochemischen Analyse eingeschickt und die andere Hälfte in der Kiste vor Ort verblieb.

In das Programm wurde ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll integriert, das die Einfügung von zertifiziertem Referenzmaterial und Siliziumdioxid-Blindproben mit einem Anteil von jeweils etwa 5 % vorsah. Eine zusätzliche Analyse von Doppelproben aus der Pulpen-Split- und der Ausschuss-Split-Probe wurde ebenfalls in einem Umfang von etwa 5 % bzw. 2,5 % durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Phasen zu bewerten. Actlabs Canada ist vom Unternehmen unabhängig.

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit und der dazugehörigen Hämatitalteration nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Analyseergebnisse erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge (scheinbare Mächtigkeit). Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt.

(1) REO (Seltenerdoxide) ist definiert als die Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

(2) Die NdPr-Verteilung berechnet sich wie folgt: (Nd2O3 + Pr2O3) / REO x 100

Ausführlichere Informationen zu den Bohrergebnissen, einschließlich REO-Berechnungen und Umrechnungen, finden Sie unter https://apexcriticalmetals.com/projects/rift-rare-earth-project/#reo_d ...

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse, überprüft und die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegenden Analysedaten zertifiziert. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt erkennen keine Faktoren bei der Probenahme oder Kerngewinnung, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungsdaten wesentlich beeinflussen könnten.

Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Werte für Seltenerdoxide („REO“) werden als Summe der einzelnen Seltenerdoxidkomponenten berechnet und stellen keine direkt gemessenen Analyseergebnisse dar. Die einzelnen Seltenerdoxidwerte, die jedem angegebenen REO-Gehalt zugrunde liegen, sind unter Offenlegung der einzelnen Seltenerdoxide einsehbar.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) (Euronext Access Paris: MLAPX)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im aussichtsreichen Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und umfasst umfangreiche Rechte an Seltenerdmetallen im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Nioblagerstätten Nordamerikas. Zwei historische Bohrlöcher innerhalb des 700 m langen Zielkorridors lieferten breite Abschnitte mit mehr als 2,00 % REO, einschließlich höhergradiger (> 3,00 % REO) Teilabschnitte. Die Bohrungen 2026 des Unternehmens bestätigen dieses Gehaltsprofil immer wieder und haben die Ausmaße der hochgradigen Mineralisierung („Trinity Zone“) um bislang ungefähr 380 m von den historischen Bohrlöchern ausgehend erweitert. Darüber hinaus haben die Bohrungen einen neuen tiefer liegenden Horizont („Neo Zone“) mit stark erhöhtem NdPr-Gehalt unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, wo die NdPr-Anteile zwischen 30 und 50 % liegen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. April 2026, 28. April 2026, 6. Mai 2026 und 15. Mai 2026, die unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden können, sowie unserer separaten Offenlegung zu den REO-Komponenten im Rahmen des Projekts Rift, die auf unserer Website unter www.apexcriticalmetals.com verfügbar ist.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine sich abzeichnende Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 27. August 2025, 12. November 2025, 31. Dezember 2025 und 30. Juni 2026, die im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (abrufbar unter www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF, in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ sowie in Frankreich an der Euronext Access Paris unter dem Symbol MLAPX notiert.

Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören (ohne Einschränkung) Aussagen zum Bohrprogramm des Unternehmens und etwaigen anschließenden Bohrprogrammen sowie Aussagen zu den potenziellen Vermögenswerten des Unternehmens (die oben näher beschrieben sind) und Aussagen zu zukünftigen Analyseergebnissen und zum Potenzial für zukünftige Explorationsarbeiten und Bohrungen zur Bestätigung der Quelle der magnetischen Anomalien, zur Erprobung der Ausdehnung der Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe sowie zur fortlaufenden Verfeinerung der 3D-geologischen Modellierung und des Verständnisses des mineralisierten Systems. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass sich die Konzessionsgebiete des Unternehmens in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, und bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert wurden; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Apex Critical Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 0,737EUR auf Tradegate (12. August 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar