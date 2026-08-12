BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die detaillierten Zahlen des Gabelstapler-Herstellers zum zweiten Quartal hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Highlight des Quartalsberichts sei der gestiegene Auftragseingang in den Sparten Industrial Trucks & Services sowie Automation & Warehouse Equipment gewesen./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 25,30EUR auf Tradegate (12. August 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

