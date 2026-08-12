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    Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH / DEW21 gewinnt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • DEW21 erzielt 2025 ein EBT von 45,9 Millionen Euro
    • DEW21 setzt auf Wachstum und mehr Kundennähe
    • Fernwärmeausbau und Digitalisierung sichern Zukunft
    OTS - Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH / DEW21 gewinnt ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    DEW21 gewinnt wirtschaftliche Stärke zurück (FOTO) Dortmund (ots) - Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) hat die Krisen der vergangenen Jahre erfolgreich bewältigt und befindet sich wieder auf stabilem Wachstumskurs. Das belegt der Jahresabschluss 2025 ebenso wie die Vielzahl konkreter Zukunftsprojekte, die DEW21 in Dortmund und der Region konsequent vorantreibt.

    Mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von 45,9 Mio. Euro liegt die DEW21 GmbH im Geschäftsjahr 2025 rund 7 Mio. Euro über Plan. Insbesondere das Vertriebs- und Wärmegeschäft haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Damit bestätigt der Jahresabschluss die Wirksamkeit des 2024 gestarteten Transformationsprozesses, mit dem die strukturellen und strategischen Grundlagen für die künftige Wettbewerbsfähigkeit geschaffen wurden.

    "Der Jahresabschluss 2025 zeigt deutlich: Wir haben die Herausforderungen der vergangenen Jahre erfolgreich bewältigt und unsere wirtschaftliche Stabilität zurückgewonnen. Unser Fokus liegt dabei klar auf Dortmund und der Region. Hier wollen wir weiterwachsen, Verantwortung übernehmen und die Energiezukunft aktiv mitgestalten", sagt Dr. Gerhard Holtmeier, Vorsitzender der DEW21 Geschäftsführung.

    Mehr Kund*innennähe durch neue Angebote und zusätzlichen Service

    Die stärkere regionale Ausrichtung soll auch für Kund*innen künftig noch erlebbarer werden, da DEW21 den persönlichen Service gezielt ausbauen wird. Geplant sind zusätzliche Servicepoints in Brackel, Hörde und Hombruch. Ergänzend sollen zwei mobile Servicefilialen künftig direkt in die Stadtteile kommen und beispielsweise auf Wochenmärkten oder an stark frequentierten Standorten präsent sein.

    Mit "Strom Lokal" und "Erdgas Lokal" wurden preislich attraktive Produkte geschaffen, die die Verbundenheit mit Dortmund und der Region sichtbar macht. Weitere neue Dienstleistungen wie das Wärmepumpen-Mietmodell helfen Kund*innen dabei, die eigene Wärmeversorgung einfach und planbar zukunftsfähig aufzustellen. Gleichzeitig investiert DEW21 u.a. mit der Installation mehrere Bordsteinlader für Elektroautos in der Innenstadt in innovative Infrastrukturprojekte, die den Komfort für die Menschen in unserer Stadt erhöhen.

    Starke Partnerschaften für die Energie- und Wärmewende

    Ein besonderer Schwerpunkt ist für DEW21 der Auf- und Ausbau einer klimafreundlichen Wärmeversorgung in Dortmund. Das lokale Fernwärmenetz von DEW21 ist mittlerweile knapp 90 km lang und wird konsequent erweitert. Mit dem Anschluss des SIGNAL IDUNA PARK an die Fernwärme konnte zuletzt ein bedeutendes Dekarbonisierungsprojekt erfolgreich umgesetzt werden. Parallel zum Ausbau des bestehenden Fernwärmenetzes errichtet DEW21 neue Fernwärmenetze und erschließt in diesem Zuge neue Wärmequellen. So entsteht auf Phoenix West gemeinsam mit Air Liquide ein neues Fernwärmenetz und im Neubaugebiet Am Lennhofe wird zusammen mit der BETREM GmbH die Nutzung von Abwasserwärme zur Versorgung der Gebäude realisiert.

    Beim Ausbau erneuerbarer Energien setzt DEW21 auf Kooperationen mit lokalen und regionalen Partner*innen: Mit "WindSpark" in Dortmund-Ellinghausen, dem Energiepark Dortmund-Nordost und dem geplanten Repowering von "AirWin" entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit kommunalen Partner*innen, Wissenschaft und weiteren Akteur*innen konkrete Projekte für die Energiewende vor Ort.

    "Die Energie- und Wärmewende entscheiden sich vor Ort. Deshalb investieren wir konsequent in den Ausbau der Fernwärme, erschließen neue regenerative Wärmequellen und entwickeln gemeinsam mit starken Partner*innen Projekte für erneuerbare Energien. Unser Ziel ist eine regionale Energie- und Wärmeversorgung, die nachhaltig, verlässlich und wirtschaftlich tragfähig ist", sagt Peter Flosbach, Technischer Geschäftsführer bei DEW21.

    Digitale Lösungen machen DEW21 leistungsfähiger

    Parallel dazu treibt DEW21 die Digitalisierung des Unternehmens konsequent voran. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz steht mittlerweile allen Mitarbeitenden zur Verfügung und wird bereits in ersten Anwendungsfällen genutzt. Automatisierte Prozesse, moderne Cloud-Lösungen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der IT-Sicherheit sorgen für mehr Effizienz, Resilienz und Zukunftsfähigkeit. Dabei versteht DEW21 Digitalisierung ausdrücklich als Teil der Wertschöpfung und nicht mehr lediglich als Kostenfaktor.

    "Die Transformation von DEW21 ist weit mehr als ein wirtschaftlicher Erfolg. Sie gelingt nur mit engagierten Mitarbeitenden, modernen Arbeitsweisen und dem Mut, neue Wege zu gehen. Digitalisierung, Qualifizierung und der gezielte Einsatz von Künstlicher Intelligenz helfen uns dabei, Prozesse effizienter zu gestalten und die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens nachhaltig zu stärken", sagt Matthias Klein-Lassek, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor bei DEW21.

    Pressekontakt:

    Jana-Larissa Marx
    Leitung | Kommunikation
    DEW21 - Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
    Günter-Samtlebe-Platz 1, 44135 Dortmund
    Telefon: +49 231/544-3203
    Mobil: +49 1722622783
    E-Mail: mailto:jana-larissa.marx@dew21.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183154/6331946 OTS: Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH





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