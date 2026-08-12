SME Bond Market H1 2026: Issuance Rises as Placements Get Tougher
Germany’s SME bond market in H1 2026 mixed rising issuance with shrinking volumes, stable coupons, sector shifts, and mounting restructuring risks.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- The German SME bond market saw increased issuance activity in H1 2026, with 16 issues compared with 11 in H1 2025. However, the placed volume fell to €369.8 million from €464.3 million, reducing the average placement ratio to 71.9%.
- The average coupon remained stable at 7.52% per year, despite changing interest-rate expectations, higher risk premiums, weak economic conditions, and geopolitical tensions.
- Renewable energy remained the dominant sector, accounting for 7 of the 16 bond issues, nearly half of all transactions.
- Investment bank support significantly improved placement success: bank-accompanied bonds achieved a 79.2% placement ratio, compared with 52.2% for bonds issued without such support.
- Restructuring and default volumes increased sharply: six bonds totaling €304.5 million underwent restructuring, while four bonds totaling €34.0 million defaulted.
- Investor communication remained broadly solid, although the average IR.score declined slightly to 3.88 from 4.05; seven issuers achieved the maximum score of 5.0.
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