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    SME Bond Market H1 2026: Issuance Rises as Placements Get Tougher

    Germany’s SME bond market in H1 2026 mixed rising issuance with shrinking volumes, stable coupons, sector shifts, and mounting restructuring risks.

    SME Bond Market H1 2026: Issuance Rises as Placements Get Tougher
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • The German SME bond market saw increased issuance activity in H1 2026, with 16 issues compared with 11 in H1 2025. However, the placed volume fell to €369.8 million from €464.3 million, reducing the average placement ratio to 71.9%.
    • The average coupon remained stable at 7.52% per year, despite changing interest-rate expectations, higher risk premiums, weak economic conditions, and geopolitical tensions.
    • Renewable energy remained the dominant sector, accounting for 7 of the 16 bond issues, nearly half of all transactions.
    • Investment bank support significantly improved placement success: bank-accompanied bonds achieved a 79.2% placement ratio, compared with 52.2% for bonds issued without such support.
    • Restructuring and default volumes increased sharply: six bonds totaling €304.5 million underwent restructuring, while four bonds totaling €34.0 million defaulted.
    • Investor communication remained broadly solid, although the average IR.score declined slightly to 3.88 from 4.05; seven issuers achieved the maximum score of 5.0.



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    SME Bond Market H1 2026: Issuance Rises as Placements Get Tougher Germany’s SME bond market in H1 2026 mixed rising issuance with shrinking volumes, stable coupons, sector shifts, and mounting restructuring risks.
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