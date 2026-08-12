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    Bundesverkehrsminister Bilger für Ausbau von Wasserstraßen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilger fordert Ausbau gegen Niedrigwasser
    • Güter sollen von der Straße aufs Wasser wechseln
    • Klimaanpassung erfordert ökologischen Ausgleich
    Bundesverkehrsminister Bilger für Ausbau von Wasserstraßen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger wirbt angesichts des Niedrigwassers in Flüssen auch für einen weiteren Ausbau von Wasserstraßen. "Wenn wir wollen, dass Güter verlagert werden von der Straße auf die Wasserstraße, dann muss Vertrauen in die Binnenschifffahrt bestehen", sagte der CDU-Politiker im "Frühstart" von RTL/ntv. "Deswegen können wir es uns nicht erlauben, regelmäßig mit so gravierenden Niedrigwasserproblemen konfrontiert zu sein." Zur Klimaanpassung gehöre an einigen Stellen ein Ausbau der Wasserstraße dazu. Auf ökologischen Ausgleich werde man sehr achten.

    Bilger sagte: "Auch in der Vergangenheit gab es oft Niedrigwassersituationen, aber dass es so früh und so massiv kommt, ist schon ungewöhnlich, sicherlich auch infolge des Klimawandels." Es gebe viele gute Beispiele, den Ausbau der Wasserstraße und den ökologischen Aspekt in Einklang zu bringen. Er werbe um Unterstützung für die Wasserstraße "als den umweltfreundlichsten Verkehrsträger, den wir haben". Er werde darüber auch mit Umweltverbänden sprechen, sagte der Minister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland./sam/DP/mis






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