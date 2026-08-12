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    Verdoppelt: Deutscher Partner nimmt jetzt 40.000 Tonnen jährlich ab

    EcoGraf sichert sich mit einem neuen Abnahmevertrag für Naturflockengraphit aus Tansania langfristige Absatzmengen und stärkt damit seine Position im europäischen Markt.

    Verdoppelt: Deutscher Partner nimmt jetzt 40.000 Tonnen jährlich ab
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • EcoGraf hat mit einem bedeutenden, nicht namentlich genannten deutschen Graphithändler ein verbindliches Term Sheet nach deutschem Recht für Naturflockengraphit aus dem Epanko-Projekt in Tansania unterzeichnet.
    • Die Abnahmemenge beträgt zunächst 20.000 Tonnen pro Jahr und soll nach den ersten fünf Produktionsjahren auf 40.000 Tonnen pro Jahr verdoppelt werden.
    • Die geplante Vereinbarung läuft über zehn Jahre; die Preise orientieren sich am Markt und enthalten einen Mindestpreis als Schutz vor Preisrückgängen.
    • Zusammen mit dem bestehenden Vertrag mit tk accelis Trading über 20.000 Tonnen pro Jahr hat EcoGraf damit insgesamt 40.000 Tonnen jährliche Absatzmengen für den europäischen Markt gesichert.
    • Die vereinbarten Mengen entsprechen bei voller Abnahme rund 55 % der ursprünglich geplanten Epanko-Kapazität von 73.000 Tonnen pro Jahr und unterstützen spätere Produktionserweiterungen.
    • Das Term Sheet soll die Projektfinanzierung unterstützen, ist jedoch noch kein endgültiger Liefervertrag: Abschluss und Umsetzung hängen von weiteren Vertragsverhandlungen, aufschiebenden Bedingungen und der Projektfinanzierung ab.



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