Verdoppelt: Deutscher Partner nimmt jetzt 40.000 Tonnen jährlich ab
EcoGraf sichert sich mit einem neuen Abnahmevertrag für Naturflockengraphit aus Tansania langfristige Absatzmengen und stärkt damit seine Position im europäischen Markt.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- EcoGraf hat mit einem bedeutenden, nicht namentlich genannten deutschen Graphithändler ein verbindliches Term Sheet nach deutschem Recht für Naturflockengraphit aus dem Epanko-Projekt in Tansania unterzeichnet.
- Die Abnahmemenge beträgt zunächst 20.000 Tonnen pro Jahr und soll nach den ersten fünf Produktionsjahren auf 40.000 Tonnen pro Jahr verdoppelt werden.
- Die geplante Vereinbarung läuft über zehn Jahre; die Preise orientieren sich am Markt und enthalten einen Mindestpreis als Schutz vor Preisrückgängen.
- Zusammen mit dem bestehenden Vertrag mit tk accelis Trading über 20.000 Tonnen pro Jahr hat EcoGraf damit insgesamt 40.000 Tonnen jährliche Absatzmengen für den europäischen Markt gesichert.
- Die vereinbarten Mengen entsprechen bei voller Abnahme rund 55 % der ursprünglich geplanten Epanko-Kapazität von 73.000 Tonnen pro Jahr und unterstützen spätere Produktionserweiterungen.
- Das Term Sheet soll die Projektfinanzierung unterstützen, ist jedoch noch kein endgültiger Liefervertrag: Abschluss und Umsetzung hängen von weiteren Vertragsverhandlungen, aufschiebenden Bedingungen und der Projektfinanzierung ab.
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.