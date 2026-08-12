UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Der Auftragseingang des Zulieferers der Halbleiterbranche übertreffe die Konsensschätzung um 15 Prozent, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Mit Blick nach vorn auf Wachstum und Profitabilität seien die Jenaer optimistischer geworden./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 40,42EUR auf Tradegate (12. August 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 29,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 29,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
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