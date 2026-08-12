Vorsicht vor US-Inflationsdaten - Vestas mit Kurssprung

Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,2 Prozent auf 6.563,46 Punkte zu und bewegte sich damit auf Rekordniveau. Außerhalb des Euroraums war die Tendenz uneinheitlich. Während der Schweizer Leitindex SMI um 0,62 Prozent auf 14.485,34 Punkte nachgab, präsentierte sich der britische FTSE 100 kaum verändert.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch nur wenig von der Stelle bewegt. Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag hielten Anleger die Füße still. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes warnte vor negativen Folgen für die US-Anleihemärkte, sollten die Zahlen über den Erwartungen liegen: "Überrascht die Inflation auf der Oberseite, könnten die Renditen weiter steigen und die Fünf-Prozent-Marke ins Visier nehmen - genau dann könnte es für die Aktienmärkte ungemütlich werden."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Zahlen gab es nur wenige, aber die hatten es in sich. Aktien von Vestas sprangen nach dem Bericht zum zweiten Quartal um über 17 Prozent an. Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einer starken Gewinnentwicklung, die deutlich über den Erwartungen gelegen habe. Zudem habe das Unternehmen seinen Ausblick für die Margen angehoben und ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

Zustimmung fanden auch die Zahlen von ABN Amro . Die Niederländer hätten die Erwartungen geschlagen und zudem den Ausblick erhöht, lobten die Analysten von RBC. Damit setzte sich die Reihe starker Ergebnisse im Bankensenktor fort.

Nicht ganz so einheitlich war die Entwicklung der Technologiewerte. Während das Schwergewicht ASML von guten Vorgaben aus Fernost und überzeugenden Zahlen von US-Unternehmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz profitierte, standen Aktien von Prosus unter Druck. Mit einem Abschlag von 3,6 Prozent reagierte der Wert auf das enttäuschende Nettoergebnis der Beteiligung Tencent./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 6.562 auf Ariva Indikation (12. August 2026, 12:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,01 %. Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 615,68 Mrd.. ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.231,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +4,05 %/+57,65 % bedeutet.



