UBS stuft TUI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Touristikkonzerns seien etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow liege klar unter der Konsensschätzung./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 7,36EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9,60

Kursziel alt: 9,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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