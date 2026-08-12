UBS stuft TUI auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Touristikkonzerns seien etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow liege klar unter der Konsensschätzung./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:04 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 7,36EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,60
Kursziel alt: 9,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,60
Kursziel alt: 9,60
Währung: EUR
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