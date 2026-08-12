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    Anlegeranwalt Dr. Greger warnt: Erheblicher Aufklärungsbedarf

    Der Schock sitzt tief: Beim DF Deutsche Finance Investment Fund 17 droht die Insolvenz – für über tausend Anleger steht plötzlich ein Großteil ihres Kapitals auf dem Spiel.

    Anlegeranwalt Dr. Greger warnt: Erheblicher Aufklärungsbedarf
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Für den DF Deutsche Finance Investment Fund 17 (IF17) wird laut Geschäftsführung ein Insolvenzantrag vorbereitet, da das Fondsvermögen die Verbindlichkeiten nicht mehr decke und keine positive Fortführungsprognose bestehe.
    • In den IF17 investierten 1.187 Anleger rund 58 Millionen US-Dollar; statt des ursprünglich prognostizierten Gesamtmittelrückflusses von 140 Prozent drohen nun erhebliche Verluste.
    • Der Wert der Beteiligungen sank laut Jahresbericht 2024 von rund 51,69 Millionen Euro auf etwa 22,72 Millionen Euro; zudem gab es Probleme bei Vermietung, Finanzierung und Verkauf der Immobilie in Somerville bei Boston.
    • Kritisch beurteilt werden unter anderem die hohe Kostenstruktur des Fonds sowie die Risiken der mehrstufigen US-Projektentwicklung, Fremdfinanzierung und des ausländischen Rechtsraums.
    • Die BaFin ordnete im Juni 2026 Auskünfte und Unterlagen an und setzte einen Sonderbeauftragten bei der DF Deutsche Finance Investment GmbH ein; daraus folgt laut Text jedoch nicht automatisch eine Pflichtverletzung oder ein Anspruch der Anleger.
    • IF20 und IF21 sind eigenständige Fonds, weshalb aus der IF17-Krise keine direkten Rückschlüsse gezogen werden können; ihre Anleger sollten dennoch Informationen zu Projektstand, Vermietung, Finanzierung, Bewertung und Verwertung einholen.



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