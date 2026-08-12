101 0 Kommentare Anlegeranwalt Dr. Greger warnt: Erheblicher Aufklärungsbedarf

Der Schock sitzt tief: Beim DF Deutsche Finance Investment Fund 17 droht die Insolvenz – für über tausend Anleger steht plötzlich ein Großteil ihres Kapitals auf dem Spiel.

Für den DF Deutsche Finance Investment Fund 17 (IF17) wird laut Geschäftsführung ein Insolvenzantrag vorbereitet, da das Fondsvermögen die Verbindlichkeiten nicht mehr decke und keine positive Fortführungsprognose bestehe.

In den IF17 investierten 1.187 Anleger rund 58 Millionen US-Dollar; statt des ursprünglich prognostizierten Gesamtmittelrückflusses von 140 Prozent drohen nun erhebliche Verluste.

Der Wert der Beteiligungen sank laut Jahresbericht 2024 von rund 51,69 Millionen Euro auf etwa 22,72 Millionen Euro; zudem gab es Probleme bei Vermietung, Finanzierung und Verkauf der Immobilie in Somerville bei Boston.

Kritisch beurteilt werden unter anderem die hohe Kostenstruktur des Fonds sowie die Risiken der mehrstufigen US-Projektentwicklung, Fremdfinanzierung und des ausländischen Rechtsraums.

Die BaFin ordnete im Juni 2026 Auskünfte und Unterlagen an und setzte einen Sonderbeauftragten bei der DF Deutsche Finance Investment GmbH ein; daraus folgt laut Text jedoch nicht automatisch eine Pflichtverletzung oder ein Anspruch der Anleger.

IF20 und IF21 sind eigenständige Fonds, weshalb aus der IF17-Krise keine direkten Rückschlüsse gezogen werden können; ihre Anleger sollten dennoch Informationen zu Projektstand, Vermietung, Finanzierung, Bewertung und Verwertung einholen.





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