Meta vor Mega-Prozess: Drohen jetzt 1,4 Billionen US-Dollar Schadenersatz?

Meta Platforms steht ab Mittwoch in Kalifornien vor einem der bislang bedeutendsten Prozesse wegen der Auswirkungen von Facebook und Instagram auf Kinder und Jugendliche, wie Reuters berichtet. Eine Koalition mehrerer US-Bundesstaaten wirft dem Konzern vor, seine Plattformen gezielt so gestaltet zu haben, dass junge Nutzer möglichst lange gebunden werden. Außerdem soll Meta Verbraucher über mögliche Risiken getäuscht und illegal Daten von Kindern gesammelt und verwendet haben. Die Geschworenenauswahl beginnt am Mittwoch, die Eröffnungsplädoyers sind für den 18. August angesetzt. Der Prozess soll rund sieben Wochen dauern. Erwartet werden unter anderem Aussagen von Meta-Chef Mark Zuckerberg und Instagram-Chef Adam Mosseri.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Anleger ist vor allem das finanzielle Risiko erheblich. Meta selbst erklärte, mögliche Schadenersatzforderungen könnten sich auf bis zu 1,4 Billionen US-Dollar belaufen. Das entspricht nahezu der gesamten Marktkapitalisierung des Konzerns von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Die klagenden Bundesstaaten haben bislang allerdings keine konkrete Summe genannt.

Noch schwerer könnten mögliche Eingriffe in das Geschäftsmodell wiegen. Die Kläger verlangen unter anderem Altersbeschränkungen, feste Zeitlimits für junge Nutzer sowie die Abschaffung von Funktionen wie unendlichem Scrollen und bestimmten Benachrichtigungen. Zudem soll Meta Algorithmen und KI-Modelle löschen, die mit Daten von Kindern erstellt wurden. Auch der Empfehlungsalgorithmus könnte künftig stärker auf das Wohlbefinden der Nutzer statt auf maximale Interaktion ausgerichtet werden müssen.

Der Prozess kommt für Meta zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Erst vergangene Woche wurde das Unternehmen in New Mexico zu einer Zahlung von 567 Millionen US-Dollar und Änderungen an seinen Plattformen verurteilt. Insgesamt laufen Tausende ähnliche Verfahren gegen Meta und andere Social-Media-Konzerne. Meta weist die Vorwürfe zurück und betont, seit Jahren in den Schutz junger Nutzer zu investieren. Dennoch warnte das Unternehmen bereits selbst, dass die Vielzahl der Rechtsstreitigkeiten erhebliche Auswirkungen auf Geschäft und Finanzergebnisse haben könnte. Damit entwickelt sich der Prozess in Oakland auch für Anleger zu einem wichtigen Risikofaktor für die Meta-Aktie.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 522EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.

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