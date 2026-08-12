🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Prozess könnte alles verändern

    321 Aufrufe 321 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta vor Mega-Prozess: Drohen jetzt 1,4 Billionen US-Dollar Schadenersatz?

    Meta steht vor einem Milliardenprozess. Im Raum stehen bis zu 1,4 Billionen US-Dollar Schadenersatz und weitreichende Auflagen für Facebook und Instagram.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bis zu 1,4 Billionen Dollar Schadenersatz drohen Meta
    • Staaten werfen Meta gezielte Bindung junger Nutzer vor
    • Auflagen könnten Metas Geschäftsmodell stark verändern
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Prozess könnte alles verändern - Meta vor Mega-Prozess: Drohen jetzt 1,4 Billionen US-Dollar Schadenersatz?
    Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhoto

    Meta Platforms steht ab Mittwoch in Kalifornien vor einem der bislang bedeutendsten Prozesse wegen der Auswirkungen von Facebook und Instagram auf Kinder und Jugendliche, wie Reuters berichtet. Eine Koalition mehrerer US-Bundesstaaten wirft dem Konzern vor, seine Plattformen gezielt so gestaltet zu haben, dass junge Nutzer möglichst lange gebunden werden. Außerdem soll Meta Verbraucher über mögliche Risiken getäuscht und illegal Daten von Kindern gesammelt und verwendet haben. Die Geschworenenauswahl beginnt am Mittwoch, die Eröffnungsplädoyers sind für den 18. August angesetzt. Der Prozess soll rund sieben Wochen dauern. Erwartet werden unter anderem Aussagen von Meta-Chef Mark Zuckerberg und Instagram-Chef Adam Mosseri.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    635,86€
    Basispreis
    4,24
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    562,71€
    Basispreis
    2,49
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Für Anleger ist vor allem das finanzielle Risiko erheblich. Meta selbst erklärte, mögliche Schadenersatzforderungen könnten sich auf bis zu 1,4 Billionen US-Dollar belaufen. Das entspricht nahezu der gesamten Marktkapitalisierung des Konzerns von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Die klagenden Bundesstaaten haben bislang allerdings keine konkrete Summe genannt.

    Noch schwerer könnten mögliche Eingriffe in das Geschäftsmodell wiegen. Die Kläger verlangen unter anderem Altersbeschränkungen, feste Zeitlimits für junge Nutzer sowie die Abschaffung von Funktionen wie unendlichem Scrollen und bestimmten Benachrichtigungen. Zudem soll Meta Algorithmen und KI-Modelle löschen, die mit Daten von Kindern erstellt wurden. Auch der Empfehlungsalgorithmus könnte künftig stärker auf das Wohlbefinden der Nutzer statt auf maximale Interaktion ausgerichtet werden müssen.

    Der Prozess kommt für Meta zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Erst vergangene Woche wurde das Unternehmen in New Mexico zu einer Zahlung von 567 Millionen US-Dollar und Änderungen an seinen Plattformen verurteilt. Insgesamt laufen Tausende ähnliche Verfahren gegen Meta und andere Social-Media-Konzerne. Meta weist die Vorwürfe zurück und betont, seit Jahren in den Schutz junger Nutzer zu investieren. Dennoch warnte das Unternehmen bereits selbst, dass die Vielzahl der Rechtsstreitigkeiten erhebliche Auswirkungen auf Geschäft und Finanzergebnisse haben könnte. Damit entwickelt sich der Prozess in Oakland auch für Anleger zu einem wichtigen Risikofaktor für die Meta-Aktie.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 522EUR auf Tradegate (12. August 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Prozess könnte alles verändern Meta vor Mega-Prozess: Drohen jetzt 1,4 Billionen US-Dollar Schadenersatz? Meta steht vor einem Milliardenprozess. Im Raum stehen bis zu 1,4 Billionen US-Dollar Schadenersatz und weitreichende Auflagen für Facebook und Instagram.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     