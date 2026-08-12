LAIQON: Prognose bestätigt

Nach Darstellung des Analysten Simon Keller von NuWays hat die LAIQON AG im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Umsatz um 23 Prozent auf 12,8 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA habe mit 1,1 Mio. Euro ins Plus gedreht. Dies deute laut dem Analysten darauf hin, dass das untere Ende der EBITDA-Prognose von 4,5 Mio. Euro erreichbar sei. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 8,50 Euro (zuvor: 8,80 Euro), erneuert aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.08.2026, 12:10 Uhr)



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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der NuWays AG am 12.08.2026 um 08:00 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.aktien-global.de/cms/wp-content/uploads/2026-08-12-Interessenkonflikte-NuWays-LAIQON.pdf

Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 4,55EUR auf Tradegate (12. August 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst:

Kursziel: 8,50 EUR



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