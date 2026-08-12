Lake Victoria Gold - Analysten sehen neues Potenzial durch erste Goldressource!

Die Analysten von Atrium Research bekräftigen in ihrer jüngsten Einschätzung ihre Kaufempfehlung ("Buy") für Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV LVG) und heben das Kursziel deutlich von bisher 0,50 auf nun 0,65 Dollar je Aktie an. Auslöser dieser positiven Bewertung ist die Veröffentlichung einer ersten Ressourcenschätzung für das zu 100 Prozent unternehme nseigene Goldprojekt Tembo im Nordwesten Tansanias, welches unmittelbar an Barricks Bulyanhulu-Mine grenzt.

Das Projekt weist nun eine Gesamtressource von rund 580.000 Unzen Gold auf. Diese verteilt sich auf drei oberflächennahe Lagerstätten und setzt sich aus einer abgeleiteten Ressource (Inferred) von 13,33 Millionen Tonnen mit 1,12 Gramm pro Tonne (480.100 Unzen) sowie einer angezeigten Ressource (Indicated) von 2,69 Millionen Tonnen mit 1,16 Gramm pro Tonne (99.700 Unzen) zusammen.

Besonders heben die Experten von Atrium Research den klar definierten, hochgradigeren Kern der Lagerstätten hervor, der innerhalb konzeptioneller Tagebaugruben berechnet wurde. Erhöht man den anfänglichen Cut-off-Gehalt von 0,25 Gramm pro Tonne auf 1,0 Gramm pro Tonne, verbleiben immer noch substanzielle 400.000 Unzen Gold. Diese setzen sich aus 331.700 abgeleiteten Unzen mit starken 2,15 Gramm pro Tonne und 68.600 angezeigten Unzen mit 2,00 Gramm pro Tonne zusammen. Legt man sogar einen restriktiven Cut-off-Gehalt von 1,5 Gramm pro Tonne an, beläuft sich die Ressource noch auf etwa 281.000 Unzen, aufgeteilt in 232.100 abgeleitete Unzen bei herausragenden 3,18 Gramm pro Tonne und 48.500 angezeigte Unzen bei 2,86 Gramm pro Tonne.

Diese hochgradigen Zonen bieten laut den Analysten exzellente Voraussetzungen, um in den ersten Produktionsjahren signifikante Cashflows zur Finanzierung von Erweiterungen und weiteren Initiativen zu generieren. Alle drei Lagerstätten – Ngula 1, Nyakagwe Village und Nyakagwe East – sind zudem entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen.

Gleichzeitig skizziert Atrium Research einen wenig kapitalintensiven Weg zur kurzfristigen Produktion, der sich auf der Lagerstätte Ngula 1 abzeichnet. Lake Victoria Gold plant hier zunächst ein engmaschiges Bohrprogramm über 5.000 Meter im 20-mal-20-Meter-Raster, um die geologische Sicherheit zu optimieren und die Minenplanung zu stützen. Parallel dazu treibt das Unternehmen einen Lohnmahlvertrag (Toll-Milling) für die Nyati-Anlage voran. Diese Anlage verfügt über eine Kapazität von 500 Tonnen pro Tag und befindet sich bereits auf einer Tembo-Lizenz direkt neben Bulyanhulu. Eine Absichtserklärung mit dem Betreiber der Anlage wurde bereits vor einiger Zeit unterzeichnet.

Analysten sehen strategischen Wendepunkt für Lake Victoria Gold

Für Atrium Research markiert diese Kombination aus hochgradigem Erzkörper und unmittelbar verfügbarer, externer Verarbeitungskapazität einen strategischen Wendepunkt. Das Tembo-Projekt wandele sich von einem passiven Anlageobjekt, das auf bedingte Zahlungen durch Explorationserfolge von Barrick wartete, zu einem hochaktiven Entwicklungsprojekt.

Tembo werde nun zu einem handfesten zweiten Standbein des Unternehmens neben dem bereits vollständig genehmigten Imwelo-Projekt, welches auf die erste Goldproduktion im Jahr 2027 zusteuert. Durch die parallele Entwicklung beider Projekte befindet sich Lake Victoria Gold nach Einschätzung der Analysten auf einem klaren Weg zu massiver Wertschöpfung und dürfte sein Ziel, sich als Produzent mit mehreren lukrativen Assets in Tansania zu etablieren, erfolgreich umsetzen.

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